Fenerbahçe, yeni transferi Romelu Lukaku için 14 Ağustos Cuma günü imza töreni yapılacağını açıkladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe, yeni transferi Romelu Lukaku için 14 Ağustos Cuma günü imza töreni düzenleneceğini duyurdu.

Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Kulübümüzün yeni transferi Romelu Lukaku için imza töreni, 14 Ağustos Cuma günü (yarın) Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü Basın Toplantı Salonu'nda düzenlenecektir. Futboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Cihan Kamer ile Futbol Direktörümüz Oğuz Çetin'in katılımlarıyla gerçekleştirilecek imza töreni, saat 11.30'da tüm basına açık olacaktır. Kamuoyunun ve değerli basın mensuplarının bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.