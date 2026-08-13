Fenerbahçe'nin yeni transferi Romelu Lukaku sağlık kontrolünden geçti!

Fenerbahçe'nin, Napoli'den kadrosuna kattığı Belçikalı golcü Romelu Lukaku, sağlık kontrolünden geçti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı 33 yaşındaki Belçikalı forvet Romelu Lukaku, sağlık kontrolünden geçti.

Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Romelu Lukaku sağlık kontrolleri Medicana Ataşehir Hastanesi'nde gerçekleştirildi. Öncelikle kan tetkikleri yapılan Belçikalı oyuncunun sağlık kontrolü; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak- burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde devam etti. Kontroller; efor, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik tetkiklerin ardından MR çekimiyle tamamlandı." ifadeleri kullanıldı.