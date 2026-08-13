Fenerbahçe'den TFF'ye flaş başvuru! Bu hamle çok konuşulur
Yeni sezon planlamalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertlilerin, Türkiye Futbol Federasyonu'na flaş bir başvuruda bulunduğu öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Yeni sezon planlamalarını sürdüren Fenerbahçe'de önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Transferde birbirinden önemli isimleri kadrosuna katan sarı lacivertliler, son olarak Belçikalı golcü Romelu Lukaku ile anlaşma sağladı.
Yıldız futbolcuyu İstanbul'a getiren Kanarya, sağlık kontrollerinin ardından Lukaku ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak.
Öte yandan yabancı sayısı bir hayli fazla olan Fenerbahçe'nin flaş bir operasyon için harekete geçtiği öğrenildi.
Sarı lacivertliler, bu sezon kadrosuna kattığı Vedat Muriqi'nin yerli statüsünde oynayabilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuru yaptı ve beklemeye geçti.
Eğer federasyon, Muriqi'yi yerli sayarsa; Fenerbahçe, transfer planlamasında değişikliğe gidecek.
Aziz Yıldırım ve kurmayları, TFF'den istenen sonucun çıkması halinde bir sol kanat transferi yapacağı kaydedildi.
Fotomaç'ın haberine göre, TFF'nin kısa süre içinde bu durumu açıklaması bekleniyor.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'deki ilk maçına ise 15 Ağustos Cumartesi günü Gençlerbirliği karşısında çıkacak.