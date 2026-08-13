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Fenerbahçe'den TFF'ye flaş başvuru! Bu hamle çok konuşulur

Yeni sezon planlamalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertlilerin, Türkiye Futbol Federasyonu'na flaş bir başvuruda bulunduğu öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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Fenerbahçe'den TFF'ye flaş başvuru! Bu hamle çok konuşulur

Yeni sezon planlamalarını sürdüren Fenerbahçe'de önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Fenerbahçe'den TFF'ye flaş başvuru! Bu hamle çok konuşulur

Transferde birbirinden önemli isimleri kadrosuna katan sarı lacivertliler, son olarak Belçikalı golcü Romelu Lukaku ile anlaşma sağladı.

Fenerbahçe'den TFF'ye flaş başvuru! Bu hamle çok konuşulur

Yıldız futbolcuyu İstanbul'a getiren Kanarya, sağlık kontrollerinin ardından Lukaku ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

Fenerbahçe'den TFF'ye flaş başvuru! Bu hamle çok konuşulur

Öte yandan yabancı sayısı bir hayli fazla olan Fenerbahçe'nin flaş bir operasyon için harekete geçtiği öğrenildi.

Fenerbahçe'den TFF'ye flaş başvuru! Bu hamle çok konuşulur

Sarı lacivertliler, bu sezon kadrosuna kattığı Vedat Muriqi'nin yerli statüsünde oynayabilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuru yaptı ve beklemeye geçti.

Fenerbahçe'den TFF'ye flaş başvuru! Bu hamle çok konuşulur

Eğer federasyon, Muriqi'yi yerli sayarsa; Fenerbahçe, transfer planlamasında değişikliğe gidecek.

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