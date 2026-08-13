Fenerbahçe eski yıldızını transfer ediyor! Kanarya'dan Şampiyonlar Ligi bombası
Yaz transfer döneminin en flaş hamlelerine imza atan Fenerbahçe transferde durmak bilmiyor. Son olarak Belçikalı golcü Romelu Lukaku'yu kadrosuna katan Kanarya'dan bir bomba daha geldi. Sarı lacivertlilerin, Şampiyonlar Ligi'ne özel olarak transfer yapmayı planladığı ve bu doğrultuda eski yıldızı için devreye girdiği belirtildi. İşte gündem yaratan transfer gelişmesinin detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Yeni sezona çok iyi bir giriş yapan ve ilk hedefini UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak olarak belirleyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.
Transferde önemli hamlelere imza atan ve birçok flaş yıldızla anlaşma sağlayan sarı lacivertliler, son olarak Romelu Lukaku'da da mutlu sona ulaştı.
Forvet bölgesindeki eksikliğini tamamlayan Kanarya'nın, 1 ya da 2 takviye daha yaparak transferi kapatması bekleniyor.
Bu doğrultuda yönetimin UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına kalınması halinde transfer bütçesini daha da artırabileceği öğrenildi.
Devler Ligi play-off turunda Fransız ekibi Lyon ile eşleşen Fenerbahçe, rakibini geçmesi halinde 2008'den bu yana ilk defa gruplara kalma başarısını gösterecek.
Başkan Aziz Yıldırım ve kurmaylarının bu başarının elde edilmesi durumunda ise transferdeki yeni hedefini belirlediği öne sürüldü. İşte detaylar...
F.BAHÇE'DE FERDİ KADIOĞLU SÜRPRİZİ!
Fenerbahçe'nin önümüzdeki günlerde eski futbolcusu Ferdi Kadıoğlu için hamle yapabileceği iddia edildi.
Konuşulan iddialara göre; sarı lacivertliler, transfer döneminin son günlerine yaklaşılırken 26 yaşındaki oyuncunun kulübü Brighton'a teklif yapabilir.
Kanarya'nın, Ferdi transferi için önemli bir bütçe ayırabileceği ve bunun için de Lyon maçlarının beklendiği öne sürüldü.
Böylelikle yönetim, Ferdi Kadıoğlu'nu transfer etmesi durumunda Nelson Semedo ile yollarını ayırarak yabancı kontenjanını rahatlatacak.
İNGİLTERE'DE BAŞARILI BİR GRAFİK ÇİZDİ!
2024 yılında Fenerbahçe'den 30 milyon Euro bonservis bedeliyle İngiliz ekibine transfer olan Ferdi, Brighton'da başarılı bir performans sergiledi.
Geçen sezon toplam 42 maça çıkan milli oyuncu, bu karşılaşmalarda 1 gol attı.
Güncel piyasa değeri 35 milyon Euro olan Ferdi'nin, kulübüyle olan kontratı ise 2028 yılında sona erecek.