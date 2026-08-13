Fenerbahçe eski yıldızını transfer ediyor! Kanarya'dan Şampiyonlar Ligi bombası

Yaz transfer döneminin en flaş hamlelerine imza atan Fenerbahçe transferde durmak bilmiyor. Son olarak Belçikalı golcü Romelu Lukaku'yu kadrosuna katan Kanarya'dan bir bomba daha geldi. Sarı lacivertlilerin, Şampiyonlar Ligi'ne özel olarak transfer yapmayı planladığı ve bu doğrultuda eski yıldızı için devreye girdiği belirtildi. İşte gündem yaratan transfer gelişmesinin detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)