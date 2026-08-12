Fenerbahçe her konuda anlaşmaya vardığı Belçikalı golcü Romelu Lukaku'yu İstanbul'a getiriyor. 33 yaşındaki futbolcu İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacak. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe, İtalyan ekibi Napoli'den kadrosuna katmaya hazırlandığı Romelu Lukaku'yu İstanbul'a getiriyor. 33 yaşındaki futbolcu İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacak.

Konuya dair son gelişmeleri aktaran A Spor muhabiri Erdem Akbaş, "Lukaku transferini tamamlamak için sadece 1 adım kaldı o da yıldız ismin resmi sözleşmeye atacağı imza. Belçikalı santrfor bugün ya da perşembe günü İstanbul'a gelerek önce sağlık kontrollerinden geçecek daha sonra da resmi imzayı atacak. Fenerbahçe ayrıca Şampiyonlar Ligi gruplarına kalırsa sol kanat bölgesine de ismi olan ve beklentileri karşılayacak bir transfer yapacak" dedi.