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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçeli yıldızdan flaş hamle! Ailesi İstanbul'dan ayrıldı

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz'ı eleyen Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertlilerde takımdan ayrılacağı konuşulan o ismin, ailesini İstanbul'dan gönderdiği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçeli yıldızdan flaş hamle! Ailesi İstanbul'dan ayrıldı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda 2-0'ın rövanşında Avusturya'nın Sturm Graz ekibini 1-0 yenerek play-off turuna yükseldi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçeli yıldızdan flaş hamle! Ailesi İstanbul'dan ayrıldı

Liebenau Stadı'nda oynanan karşılaşmaya oyun kontrolünü ele alarak başlayan Fenerbahçe, ilk 20 dakikalık bölümde bir pozisyon üretirken kalesinde tehlike yaşamadı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçeli yıldızdan flaş hamle! Ailesi İstanbul'dan ayrıldı

İlk yarım saatin ardından ev sahibi ekip baskısını artırırken sarı-lacivertliler, kapalı savunmayla rakibine ciddi fırsat tanımadı ve ilk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçeli yıldızdan flaş hamle! Ailesi İstanbul'dan ayrıldı

İkinci yarıya baskıyla başlayan Sturm Graz, özellikle duran toplardan pozisyonlar üretmeye çalıştı. Teknik direktör İsmail Kartal, müsabakanın 63. dakikasında 3 değişikliğe giderken sarı-lacivertli ekip, 65. dakikada penaltı kazandı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçeli yıldızdan flaş hamle! Ailesi İstanbul'dan ayrıldı

Talisca'nın 66. dakikada penaltıdan attığı golle öne geçen Fenerbahçe, kalan bölümde oyunu kontrol etti ve sahadan 1-0 galip ayrıldı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçeli yıldızdan flaş hamle! Ailesi İstanbul'dan ayrıldı

F.BAHÇE'DE FLAŞ EDERSON GELİŞMESİ!

Öte yandan Fenerbahçe'de geçirdiği viral enfeksiyon nedeniyle Sturm Graz ile oynanan rövanş maçının kadrosuna alınmayan Ederson'dan flaş bir hamle geldi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçeli yıldızdan flaş hamle! Ailesi İstanbul'dan ayrıldı

Brezilyalı kalecinin ailesi dün sosyal medyadan yaptığı paylaşımda İstanbul'dan ayrıldığını duyurdu.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçeli yıldızdan flaş hamle! Ailesi İstanbul'dan ayrıldı

Teknik Direktör İsmail Kartal'ın şans vermediği Brezilyalı kalecinin menajerinin Suudi ekipleriyle tamas halinde olduğu belirtiliyordu.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçeli yıldızdan flaş hamle! Ailesi İstanbul'dan ayrıldı

Takvim'in haberine göre, Ederson'un ailesinin İstanbul'u terk etmesi de 32 yaşındaki eldiven hakkında çıkan ayrılık iddialarını kuvvetlendirdi.

#İstanbul #F Bahçe #Talisca #İsmail Kartal #UEFA Şampiyonlar Ligi #Suudi #Sturm Graz #Avusturya
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