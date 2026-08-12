Romelu Lukaku Fenerbahçe'de!

Fenerbahçe, bir transferi daha sonuçlandırdı. Belçikalı golcü Romelu Lukaku'nun sarı lacivertli ekibe transfer olduğu resmen açıklandı.

Transfer çalışmalarına aralıksız devam eden Fenerbahçe, bir transferi daha bitirdiğini açıkladı. Sarı lacivertli kulüp, sosyal medyaan yaptığı paylaşımla Belçikalı dünya yıldızı Romelu Lukaku'nun çubuklu formayı giyeceğini duyurdu.

FENERBAHÇE'NİN PAYLAŞIMI

Fenerbahçe'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Romelu Lukaku Fenerbahçemizde!" ifadeleri yer aldı.

İŞTE LUKAKU'NUN İLK SÖZLERİ:

"Merhaba sevgili Fenerbahçe taraftarları. Kulübünüze katılmak ve böylesine muhteşem bir tarihe sahip olan bu kulübün bir parçası olmak benim için büyük bir onur ve ayrıcalık. Açıkçası harika bir takımımız var ve böylesine güçlü bir takımın parçası olduğum için çok mutluyum. Her gün çok çalışarak, antrenmanlarda ve sahada elimden gelenin en iyisini yaparak, takıma mümkün olan en iyi şekilde yardımcı olmaya çalışacağım. Takımın maçlarını kazanması için sahada geçirdiğim her anın hakkını vermek istiyorum. Yönetim kuruluna ve hocamıza, öncelikle bana bir insan olarak duydukları güven ve inanç için, ayrıca bir futbolcu olarak sahip olduğum yeteneklere inandıkları için teşekkür etmek istiyorum. Yüzde yüz hazırım, sahaya çıkmaya hazırım. Benim için de bu biraz duygusal bir an. Çünkü uzun yıllar sonra Türkiye'ye geri dönüyorum. Bildiğiniz gibi, burada küçük bir çocukken yaşadım ve babamla birlikte profesyonel futbol dünyasını keşfettiğim yer burasıydı. Bu nedenle geri dönmek benim için çok özel ve oldukça duygusal bir an olacak. Bunun Fenerbahçe ile gerçekleşiyor olmasından dolayı büyük bir gurur duyuyorum. Desteğiniz için teşekkür ederim. Yakında görüşmek üzere."