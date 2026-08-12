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Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 15 Ağustos Cumartesi günü Gençlerbirliği'yle deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, mücadelenin hazırlıklarına başladı.

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Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildi.

Salı günü oynanan Sturm Graz mücadelesinde 60 dakikadan fazla görev yapan oyuncular, salonda core çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise core idmanının ardından kuvvet ve dayanıklılık antrenmanıyla günü tamamladı.

Fenerbahçe, perşembe günü yapacağı antrenmanla Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına devam edecek.

#Gençlerbirliği #Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri #İsmail Kartal #Sturm Graz #Fenerbahçe
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