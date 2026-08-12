Fenerbahçe'de Oğuz Çetin, Lukaku'yu açıkladı!

Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, kulüp televizyonundan açıklamalarda bulundu. Çetin, Lukaku'nun sarı-lacivertlilere transfer olduğunu ve transferin detaylarını açıkladı.

Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, kulüp televizyonundan açıklamalar yaptı. Çetin, Romelu Lukaku'nun Fenerbahçe'ye transfer olduğunu duyurdu.

İŞTE ÇETİN'İN AÇIKLAMALARI:

Gece gündüz 24 saat Fenerbahçe'yi yaşayarak bir süreç geçiriyoruz. Hiç kolay değil. Hem maddi anlamda kulübü tekrar ayağa kaldırmak, hem de futbolu tekrar yapılandırmak için çalışıyoruz. Temel amaç belli. Hepimiz buraya bu sene şampiyon olmak için geldik. 7/24 çalışıyoruz.

"İSMAİL HOCAM KENDİSİNİ ÇOK GELİŞTİRMİŞ"

Son 2 aydır İsmail hocamla gece gündüz birlikteyiz. Kendisini çok iyi geliştirmiş. Bugün dünya futbolunda hangi üst düzey kulüp ne oynuyorsa, onu oynatabilme becerisine sahip.

"LUKAKU FENERBAHÇE'YE HAYIRLI OLSUN"

Camiamıza, başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Romelu Lukaku'nun Fenerbahçe'ye transferi gerçekleştirildi. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

"DOĞRU REHABİLİTE ETMEDİKLERİNDEN SAKATLIĞI NÜKSETTİ"

Püf noktası şu: Tamam, son 1 yıldır bazı zorluklar yaşıyor. Bununla ilgili spekülasyonlar yapılabiliyor. Kendisiyle de uzun uzun oturduk, konuştuk. Yani bu süreci en detaylı şekilde konuştuk. Yaşamış olduğu sakatlık sonrası, en büyük özelliği geri dönme adına birlikte çalıştığı Belçika Milli Takımı'ndan birlikte olduğu fizyoterapistle onunla birlikte çok ciddi çalışmalar yaptı. Yani bu sürecin uzamasının en önemli sebeplerinden biri; geçen sene Napoli takımının, Conte'nin özellikle ona olan ihtiyacından dolayı baskı yaparak Napoli'ye geri getirmeleri oldu. O Ocak-Şubat ayında geri getirmeleri, onu daha tam hazırlanmadan ve doğru rehabilite etmeden sahaya sürmelerinden kaynaklı Mart ayının başında nükseden bir sakatlığı oldu.

"BEN BU TAKIMI ŞAMPİYON YAPMAYA GELİYORUM"

Romelu Lukaku, Fenerbahçe dedi, başka bir şey demedi. Ben bu takımı şampiyon yapmaya geliyorum dedi. Şampiyonluk yolunda benim olmam lazım diyor. Bunu inanarak söylüyor. Hatta Napoli'nin talepleri karşısında parayı kendi cebinden ödeyerek maddi fedakarlık yaptı. Rakamlar havada uçuştu, çok atıldı tutuldu ama sadece ve sadece 5+1 milyon euro'ya gelen bir oyuncudan bahsediyoruz. Lukaku, burayı gerçekten sevdiği için geliyor.

"ERTELEME TALEBİMİZ KABUL GÖRMEDİ"

Biz 17 yıldır Şampiyonlar Ligi'ne kalamıyoruz. Bu eşik önemli bir süreç. İki Lyon maçı oldukça önemli. Maalesef erteleme talebimiz kabul görmedi. Biz her şeye rağmen bu turu geçecek ve Şampiyonlar Ligi'ne kalacağız.