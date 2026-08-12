Fenerbahçe'nin yeni transferi Romelu Lukaku İstanbul'a geldi!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Romelu Lukaku, sağlık kontrolleri ve imza için İstanbul'a geldi. İşte Belçikalı golcünün havalimanındaki ilk görüntüleri...

Fenerbahçe'nin 1+1 yıllık anlaşmaya vardığı Romelu Lukaku, sağlık kontrollerinden geçmek ve resmi sözleşmeye imza atmak üzere İstanbul'a geldi. Fenerbahçe'nin yeni transferi Romelu Lukaku, sağlık kontrolleri ve imza için İstanbul'a geldi. İşte Belçikalı golcünün havalimanındaki ilk görüntüleri...

LUKAKU'DAN İLK AÇIKLAMALAR...

"Başkanımız Aziz Yıldırım'a, Cihan Kamer'e, Oğuz Çetin'e ve hocamıza bana güvendikleri için teşekkür ederim. Takımıma yardımcı olmak için buradayım. Çok kaliteli ve iyi bir takıma geldiğimi düşünüyorum. İyi ve sıkı bir şekilde çalışarak şampiyonluğa ulaşmayı hedefliyoruz.

Taraftarlardan çok sayıda mesaj aldım. Onlara teşekkür ederim. Biraz önce de söylediğim gibi, en iyimi ortaya koymaya çalışacağım. Çok sıkı bir şekilde çalışarak iyi ve güzel şeyler başarabiliriz. Burada olduğum için çok mutluyum. Bana gösterilen sevgiden mutluyum. Gelen mesajlar için çok teşekkür ederim."