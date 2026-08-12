Lukaku ile ilgili dikkat çeken detay! 3 yaşında Ankara'da yaşıyordu

Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı Romelu Lukaku'nun babası Roger Lukaku, 1996 yılında Gençlerbirliği'nde forma giymişti. İşte Roger Lukaku'nun attığı gollerden bazıları...

Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı Romelu Lukaku ile ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Belçikalı yıldızın Türkiye ile bağlantısının, sarı-lacivertli takıma transferinden yıllar önce başladığı öğrenildi.

Lukaku'nun babası Roger Lukaku, 1996 yılında Gençlerbirliği forması giydi. Ankara temsilcisinde forma giyen Roger Lukaku, o dönem attığı gollerle takımına katkı sağladı.

Romelu Lukaku ise babasının Türkiye'de futbol oynadığı 1996 yılında henüz 3 yaşındaydı. Belçikalı golcü, babasının Gençlerbirliği'nde forma giydiği dönemde Ankara'da yaşadı.

Yıllar sonra Türkiye'ye geri dönen Lukaku, bu kez futbolcu olarak Fenerbahçe'nin yolunu tutmuş oldu.

#TRTSporArşiv | Romelu Lukaku'nun babası Roger Lukaku'nun 1996 yılında Gençlerbirliği formasıyla attığı gollerden bazıları…



👶 Romelu Lukaku da bu tarihte 3 yaşındaydı ve Ankara'da yaşıyordu. pic.twitter.com/kAl9bEGUjC — TRT Spor (@trtspor) August 12, 2026

BABASI F.BAHÇE'YE DE GOL ATMIŞTI

Belçikalı golcünün babası Roger Lukaku, 1996-97 sezonunda Gençlerbirliği formasıyla Fenerbahçe ağlarını da sarsmıştı. İşte baba Lukaku'nun Fenerbahçe'ye attığı o gol...