İsmail Kartal'dan Strum Graz maçı sonrası dikkat çeken sözler: Yavaş yavaş geliyoruz

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Sturm Graz'ı 2-0 mağlup ederek rövanş öncesi avantaj elde etti. Karşılaşmanın ardından teknik direktör İsmail Kartal, galibiyeti ve takımın performansını değerlendirirken, rövanş mücadelesine ilişkin de önemli mesajlar verdi.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme turu ilk maçında sahasında Sturm Graz ile kozlarını paylaştı Sarı-lacivertliler bu mücadeleden 2-0'lık skorla galip ayrılarak rövanş maçı öncesi avantajı kaptı. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE İSMAİL KARTAL'IN O SÖZLERİ:

Sturm Graz'a çok iyi çalıştık ve çok iyi analiz ettik. Sahada istediklerimizi yapmaları ekip olarak bizi çok mutlu etti. İki aşamalı bir maç, 2-0 kazandık ama Şampiyonlar Ligi maçları zordur.



İkinci maça 0-0 gibi hazırlanacağız ve aynı ciddiyetle oynayarak turu geçmek istiyoruz.



Taktik disiplinden vazgeçmedik ve oyunumuzu oyuncularımız benimsemeye başladı. Gelişiyoruz ama daha yolumuz var. 4-0 bitebilirdi, pozisyon vermeden bitirdik ve bu anlamda çok mutluyum.

Mason Greenwood çok güzel bir gol attı, kendisinden beklenen goller... Mason Greenwood, Marco Asensio da iyi performans ortaya koydu. Yavaş yavaş geliyoruz.



Fizik olarak %75, %80'lerdeyiz... %10 daha yukarı çıkıp, oralarda kaldığınız zaman sezonu o şekilde götürebilirsiniz.

Topu geri kazanma süremizden çok memnunum ve çok mutluyum. N'Golo Kante'nin gelmesi sonrası Matteo Guendouizi ile birlikte uyumları... Merkezi çok iyi kapattık. Topun hızını arttırdık ve rakibi geriye yaslandırdık.



Vedat Muriqi sakat, Cheriff'in de sakatlıkları vardı ve tam hazır değildi. Talisca verdiğimiz görevi layıkıyla yerine getiriyor. Gelişmelere göre devam edeceğiz. Onu da bir şekilde değerlendiririz.