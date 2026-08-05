Fenerbahçe, Sturm Graz'ı mağlup ederek tur avantajını kaptı!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında sahasında Sturm Graz'ı 2-0 mağlup ederek rövanş öncesi önemli bir avantaj elde etti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti ilk yarıda Anderson Talisca ve Mason Greenwood'un golleri getirirken, rövanş mücadelesi 11 Ağustos'ta Avusturya'da oynanacak.