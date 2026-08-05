Fenerbahçe, Sturm Graz'ı mağlup ederek tur avantajını kaptı!
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında sahasında Sturm Graz'ı 2-0 mağlup ederek rövanş öncesi önemli bir avantaj elde etti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti ilk yarıda Anderson Talisca ve Mason Greenwood'un golleri getirirken, rövanş mücadelesi 11 Ağustos'ta Avusturya'da oynanacak.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme turu ilk maçında sahasında Sturm Graz ile kozlarını paylaştı.
Kanarya bu mücadeleden 2-0'lık skorla galip ayrılarak rövanş maçı öncesi büyük bir avantaj elde etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe'nin Avusturya temsilcisi Sturm Graz'ı konuk ettiği mücadelenin ilk yarısı, sarı-lacivertlilerin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
10. dakikada Fenerbahçe golü buldu. Asensio'nun pasında topla buluşan Kerem, ceza sahası içinde pasını Talisca'ya aktardı. Bu oyuncunun sol çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
45. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Sağ taraftan kazanılan köşe atışında Asensio'nun ceza sahası dışına yerden pasında Greenwood topla buluştu. Bu futbolcunun yakın direğe sert şutunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0.
Sakatlıklar nedeniyle karşılaşma sık sık dururken ilk yarıyı sarı-lacivertli takım, 2-0 önde bitirdi.
Mücadelenin ikinci yarısında ise önemli bir gelişme yaşanmadı. Kanarya sahadan 2-0'lık skorla galip ayrılarak rövanş öncesi büyük bir avantaj yakaladı.
Maçın rövanşı ise 11 Ağustos Salı günü Avusturya'da oynanacak.