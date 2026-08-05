Fenerbahçe'den Jayden Oosterwolde için sakatlık açıklaması!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Sturm Graz ile karşılaşan Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde sakatlanmış ve maçı yarıda bırakmıştı. Oyuncunun son durumuna dair ilk açıklama sarı lacivertli kulüpten geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında sahasında Sturm Graz'ı 2-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti Anderson Talisca ve Mason Greenwood'un attığı goller getirirken, karşılaşmada yaşadığı sakatlık sonrası sedyeyle oyundan çıkan Jayden Oosterwolde'nin sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer'den geldi.

Kamer, "Tam bir bilgi gelmedi ama maalesef en az 3-4 hafta olmayacağı söyleniyor. Bilgileri yarın alacağız." dedi.

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