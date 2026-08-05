Mason Greenwood'dan Sturm Graz maçı sonrası açıklamalar!

Fenerbahçe'de Mason Greenwood, Sturm Graz'ı 2-0 mağlup ettiği maçın ardından konuştu. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin Sturm Graz'ı 2-0 mağlup ederek rövanş öncesinde avantaj elde ettiği karşılaşmada Mason Greenwood, attığı golle dikkat çekerken maç sonu şunları söyledi:

"DAHA İYİ OLACAĞIM"

Atmosfer inanılmazdı. Bizim ihtiyacımız olan anlarda çok yardımcı oldular. Sahada desteklerini hissettik. Çok önemli ve çok güzeldi. Rakipler attığım golü görüp, önlem alacaklardır. Çalıştığımız bir şey, sahada nerede boşluk bulacağımı arıyorum. Marco çok iyi bir pas çıkardı ve ben de iyi bir şut attım. İlk golümü attığım için çok mutluyum. Birkaç haftaya daha ihtiyacım var, daha da iyi olacağım. Sonrasında yüzde 100 olarak hazır hale geleceğim.