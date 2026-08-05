Fenerbahçe'nin yeni transferi Mason Greenwood'dan gol siftahı!

Fenerbahçe'de yeni transfer Mason Greenwood formasıyla ilk kez ilk 11'de başladığı Sturm Graz karşılaşmasında golünü attı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Chobani Stadı'nda Sturm Graz'ı ağırladı.

Fenerbahçe'nin yıldız transferi Mason Greenwood, sarı-lacivertli formayla ilk kez ilk 11'de görev alırken Gornik Zabrze ile oynanan karşılaşmalarda ise sonradan oyuna dahil olmuştu.

İngiliz yıldız, ilk 11'de başladığı Sturm Graz karşılaşmasında ağları sarstı ve sarı lacivertli ekipteki gol siftahını yaptı.