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Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Oyun alanını sedyeyle terk etti

Fenerbahçe'de Oosterwolde şoku yaşandı. Hollandalı oyuncu Sturm Graz maçında sakatlanarak sahadan sedye ile ayrıldı. İşte detaylar...

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Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Oyun alanını sedyeyle terk etti

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Sturm Graz ile oynadığı karşılaşmada sakatlık şoku yaşandı. Sarı lacivertlilerde Jayden Oosterwolde 28. dakikada sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Mücadele sahasından sedyeyle çıkan Jayden Oosterwolde'nin yerine oyuna Archie Brown dahil oldu.

#Jayden Oosterwolde #Fenerbahçe
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