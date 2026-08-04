Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında 5 Ağustos Çarşamba günü Avusturya temsilcisi Sturm Graz'ı konuk edecek. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında 5 Ağustos Çarşamba günü Avusturya ekibi Sturm Graz'ı ağırlayacak.

Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 21.00'de başlayacak.

Karşılaşmayı, İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek. Kavanagh'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Ian Hussin ve Neil Davies yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakem ise Robert Jones olacak.

Fenerbahçe, Sturm Graz'ı yenerek ikinci maç öncesinde avantaj elde etmeyi hedefliyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Polonya'nın Gornik Zabrze ekibini eleyen Fenerbahçe, ilk maçta rakibini 1-0 mağlup etmiş, deplasmanda ise 1-1 berabere kalarak tur atlamıştı.

MUHTEMEL 11

Fenerbahçe'nin Sturm Graz karşısında sahaya çıkacağı muhtemel 11 şöyle:

Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Oosterwolde, İsmail Yüksek, Guendouzi, İrfan Can Kahveci, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Talisca

MAÇ KADROSU

Fenerbahçe'nin Sturm Graz maçı için UEFA'ya bildirdiği ve 24 saat kala 2 oyuncu değiştirme hakkının olduğu isimler şöyle:

Tarık Çetin, Ederson, Mert Günok, Engin Can Biterge, Kuzey Sapaz, Yasir Çakdı, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Nathan Ake, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Kamil Efe Üregen, Çağan Sarıdıkmen, Bedirhan Korkmaz, Gökmen Özdemir, Archie Brown, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, Fred, İrfan Can Kahveci, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın, Adnan Fettahoğlu, Emin Sayar, Güner Ekici, Emirhan Ateş, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio, Mason Greenwood, Vedat Muric, Anthony Musaba, Sidiki Cherif, Alaettin Ekici, Çağrı Fedai