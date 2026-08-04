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Fenerbahçe'den bomba transfer! Bu hamle çok konuşulur

Yaz transfer döneminde flaş hamlelere imza atan Fenerbahçe'de yeni bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertliler, 40 milyon Euro piyasa değeri olan o yıldızı kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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Fenerbahçe'den bomba transfer! Bu hamle çok konuşulur

Aziz Yıldırım'ın santrfor transferiyle ilgili açıklamalarının ardından harekete geçen yönetim, sürpriz bir ismi daha transfer listesine ekledi.

Fenerbahçe'den bomba transfer! Bu hamle çok konuşulur

Yeni sezon öncesi çalışmalarını dört koldan sürdüren sarı-lacivertlilerin gündemine son olarak Brezilyalı yıldız Endrick geldi.

Fenerbahçe'den bomba transfer! Bu hamle çok konuşulur

Avrupa'nın 5 büyük liginde transfer döneminin kapanmasına yaklaşık bir ay kala menajerler de kulüplerle temaslarını artırdı.

Fenerbahçe'den bomba transfer! Bu hamle çok konuşulur

Real Madrid'de beklediği forma şansını bulamayan ve teknik direktör Mourinho'nun yeni sezon planları arasında yer almadığı öne sürülen Endrick'in menajeri, genç oyuncusu için Avrupa'da yeni bir adres arıyor.

Fenerbahçe'den bomba transfer! Bu hamle çok konuşulur

Takvim'in İspanyol basınından derlediği habere göre, görüşme yapılması planlanan kulüpler arasında Fenerbahçe de bulunuyor.

Fenerbahçe'den bomba transfer! Bu hamle çok konuşulur

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Lyon'a kiralanan Brezilyalı forvet, Fransa ekibinde sergilediği performansla dikkat çekmişti.

Fenerbahçe'den bomba transfer! Bu hamle çok konuşulur

Ancak Endrick'in menajerinin, oyuncusunun kiralık olarak gideceği kulüpte düzenli forma garantisi talep edeceği belirtiliyor.

Fenerbahçe'den bomba transfer! Bu hamle çok konuşulur

Fenerbahçe'nin ise böyle bir şart karşısında transfere temkinli yaklaşması bekleniyor.

Fenerbahçe'den bomba transfer! Bu hamle çok konuşulur

R. MADRID'DE BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Henüz çok genç yaşta büyük umutlarla Real Madrid kadrosuna katılan Endrick, şu ana kadar kendisinden beklenen çıkışı tam anlamıyla gerçekleştiremedi.

Fenerbahçe'den bomba transfer! Bu hamle çok konuşulur

Brezilyalı oyuncunun kariyerine daha fazla süre alabileceği bir takımda devam etmek istediği ifade ediliyor.

#Lyon #Fenerbahçe #Mourinho #Fransa #Avrupa #Aziz Yıldırım #Real Madrid
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