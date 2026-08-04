Fenerbahçe'den bomba transfer! Bu hamle çok konuşulur

Yaz transfer döneminde flaş hamlelere imza atan Fenerbahçe'de yeni bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertliler, 40 milyon Euro piyasa değeri olan o yıldızı kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)