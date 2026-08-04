Fenerbahçe'den bomba transfer! Bu hamle çok konuşulur
Yaz transfer döneminde flaş hamlelere imza atan Fenerbahçe'de yeni bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertliler, 40 milyon Euro piyasa değeri olan o yıldızı kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Aziz Yıldırım'ın santrfor transferiyle ilgili açıklamalarının ardından harekete geçen yönetim, sürpriz bir ismi daha transfer listesine ekledi.
Yeni sezon öncesi çalışmalarını dört koldan sürdüren sarı-lacivertlilerin gündemine son olarak Brezilyalı yıldız Endrick geldi.
Avrupa'nın 5 büyük liginde transfer döneminin kapanmasına yaklaşık bir ay kala menajerler de kulüplerle temaslarını artırdı.
Real Madrid'de beklediği forma şansını bulamayan ve teknik direktör Mourinho'nun yeni sezon planları arasında yer almadığı öne sürülen Endrick'in menajeri, genç oyuncusu için Avrupa'da yeni bir adres arıyor.
Takvim'in İspanyol basınından derlediği habere göre, görüşme yapılması planlanan kulüpler arasında Fenerbahçe de bulunuyor.
Geçtiğimiz sezonun devre arasında Lyon'a kiralanan Brezilyalı forvet, Fransa ekibinde sergilediği performansla dikkat çekmişti.
Ancak Endrick'in menajerinin, oyuncusunun kiralık olarak gideceği kulüpte düzenli forma garantisi talep edeceği belirtiliyor.
Fenerbahçe'nin ise böyle bir şart karşısında transfere temkinli yaklaşması bekleniyor.
R. MADRID'DE BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI
Henüz çok genç yaşta büyük umutlarla Real Madrid kadrosuna katılan Endrick, şu ana kadar kendisinden beklenen çıkışı tam anlamıyla gerçekleştiremedi.
Brezilyalı oyuncunun kariyerine daha fazla süre alabileceği bir takımda devam etmek istediği ifade ediliyor.