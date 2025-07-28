Sezon öncesi hazırlıklarını hız kesmeden sürdüren Fenerbahçe, Teknik Direktör Jose Mourinho'nun çok istediği Armand Lauriente transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı lacivertli ekip, 26 yaşındaki kanat oyuncusu için Sassuolo ile anlaştı. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri

Allan Saint-Maximin ve Dusan Tadic'in ayrılmasıyla bu bölgede oluşan boşluk için arayışta olan Fenerbahçe, Sassuolo forması giyen Armand Lauriente'yi radarına almıştı.