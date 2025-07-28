Sezon öncesi hazırlıklarını hız kesmeden sürdüren Fenerbahçe, Teknik Direktör Jose Mourinho'nun çok istediği Armand Lauriente transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı lacivertli ekip, 26 yaşındaki kanat oyuncusu için Sassuolo ile anlaştı. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri
Allan Saint-Maximin ve Dusan Tadic'in ayrılmasıyla bu bölgede oluşan boşluk için arayışta olan Fenerbahçe, Sassuolo forması giyen Armand Lauriente'yi radarına almıştı.
Sarı lacivertli yönetim, hızlı ve skorer sol kanat profiline uyan 26 yaşındaki oyuncunun Premier Lig ekibi Sunderland'e transferinin iptal olmasını fırsat bildi ve devreye girdi.
ANLAŞMASI SAĞLANDI
Sabah'te yer alan habere göre kariyerini İtalya dışında sürdürmek isteyen Lauriente'nin menajeriyle görüşmeler yapan Kadıköy ekibi, prensipte anlaşmaya vardı.
İlk etapta kiralık seçeneğini masaya koyan Fenerbahçe, Sassuolo'nun "satılık" dediği Lauriente için 20 milyon Euro bonservis inadını kırdı ve 15 milyon Euro'ya el sıkıştı.
MAAŞI 2 MİLYON EURO'NUN ÜSTÜNDE OLACAK
Fransız sol kanadın ise sarı lacivertlilerden yıllık 2 milyon Euro'nun üstünde bir ücret alması bekleniyor. Lauriente, geçtiğimiz sezon Sassuolo formasıyla 33 karşılaşmada 18 gol/5 asist kaydetti ve takımının bir üst lige (Serie A) çıkmasında başrol oynadı.