Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Feyenoord'u tanıyalım

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi, eski futbolcusu Robin van Persie'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Feyenoord oldu. Hollanda ekibi maçlarını, 47 bin 500 kişilik kapasitesi olan Stadion Feyenoord'da "De Kuip" oynuyor.

Güncel piyasa değeri 263 milyon euro olan Feyenoord'un en yüksek değere sahip olan oyuncusu ise Igor Paixão. Hücum kanat oynayan Brezilyalı'nın değeri 35 milyon euro.

Takımın yaş ortalaması ise 24,5.

Hollanda temsilcisi, geçtiğimiz sezonu 79 puanla şampiyon olan PSV Einhoven'ın 11 puan gerisinde, 68 puanla 3. sırada tamamladı.

Temsilcimiz, ilk maçını 5-6 Ağustos'ta, rövanşı ise 12 Ağustos'ta oynanacak.

Öte yandan Jose Mourinho, M.United ve Roma'nın başındayken Feyenoord ile 5 kez karşılaştı. İşte maçlar ve sonuçları:

Avrupa Ligi Grup Aşaması

Feyenoord 1-0 M. United

M. United 4-0 Feyenoord

Avrupa Ligi Çeyrek Final

Feyenoord 1-0 Roma

Roma 4-1 Feyenoord

Konferans Ligi Finali

Roma 1-0 Feyenoord