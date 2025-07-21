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Beşiktaş'ın rakibi belli oluyor | CANLI Beşiktaş'ın rakibi belli oluyor | CANLI 13:55
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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Feyenoord'u tanıyalım Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Feyenoord'u tanıyalım 13:36
Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu! Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu! 12:54
Trabzonspor'da hazırlıklar sürüyor Trabzonspor'da hazırlıklar sürüyor 12:41
Okan Buruk'tan Icardi ve Barış Alper açıklaması! Okan Buruk'tan Icardi ve Barış Alper açıklaması! 11:50
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Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması! Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması! 11:47
Okan Buruk açıklamalarda bulundu Okan Buruk açıklamalarda bulundu 11:34
G.Saray'a Victor Osimhen müjdesi! G.Saray'a Victor Osimhen müjdesi! 11:09
Beşiktaş'ın sağ beki İtalya'dan! Beşiktaş'ın sağ beki İtalya'dan! 10:48
Beşiktaş'ın Avrupa'daki muhtemel rakipleri belli oldu! Beşiktaş'ın Avrupa'daki muhtemel rakipleri belli oldu! 09:56
G.Saray'a Hollandalı stoper! G.Saray'a Hollandalı stoper! 09:45
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