TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Amrabat'ın yerine Sambacı! Transferde takas formülü
Yeni sezon hazırlıklarını Portekiz'de sürdüren Fenerbahçe, orta sahaya takviye yapmayı hedeflerken gündemine Juventus'un yıldızı gelmişti. İtalyan basınından ortaya atılan iddiaya göre, sarı-lacivertlilerin transferde takas formülüne gidebileceği aktarıldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Jose Mourinho'nun orta sahaya takviye istemesinin ardından çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündemine son olarak Juventus'un Brezilyalı yıldızı Douglas Luiz girdi.
Fotomaç'ın haberine göre, İtalyan ekibinde teknik direktör Igor Tudor tarafından kadroda düşünülmeyen 27 yaşındaki oyuncu için pazartesi günü düğmeye basılacak ve futbol direktörü Devin Özek, İtalya'ya giderek Juventus Futbol Direktörü Damien Comolli'yle görüşmelere başlayacak.
CEZA ALACAK
Bu hafta sezon öncesi çalışmalarına katılmayan Luiz'e Juventus tarafından para cezası kesilecek. Brezilyalı oyuncunun kadro dışı kalması da gündemde. Tuttosport'ta yer alan habere göre; Luiz için Fenerbahçe'nin devreye girmesi Juventus tarafından olumlu karşılandı.
Juve, takımda huzursuzluk yaratan Luiz'i satın alma opsiyonuyla kiralamaya da sıcak bakıyor. Transfer önümüzdeki hafta netleşecek. Oyuncu da Mourinho'yla çalışmak istiyor.
AMRABAT TAKASI OLABİLİR
La Gazzetta dello Sport, Juventus'un, Douglas Luiz yerine Sofyan Amrabat'ı alternatifler listesine dahil ettiğini duyurmuştu. Tuttosport'ta yer alan habere göre, Douglas Luiz için Fenerbahçe'den teklif bekleyen Juventus, olası bir anlaşmaya Amrabat'ı da dahil etmek istiyor.
KOSTIC İÇİN DE TEMAS
İtalyan basınında yer alan haberde, Fenerbahçe'nin olası bir Douglas Luiz hamlesi ile birlikte Juventus'tan geçen sezon kiraladığı Filip Kostic'i de yeniden kadrosuna katmak isteyebileceği öne sürüldü.
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Juventus'ta geçen sezon 27 maçta süre bulan Douglas Luiz'in, İtalyan ekibiyle sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. İtalyanlar, Luiz için geçen sezon başında Aston Villa'ya 51.5 milyon euro bonservis bedeli ödedi.