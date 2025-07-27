Fotomaç'ın haberine göre, İtalyan ekibinde teknik direktör Igor Tudor tarafından kadroda düşünülmeyen 27 yaşındaki oyuncu için pazartesi günü düğmeye basılacak ve futbol direktörü Devin Özek, İtalya'ya giderek Juventus Futbol Direktörü Damien Comolli'yle görüşmelere başlayacak.