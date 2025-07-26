Eusebio Cup'ta tek maçlık final üzerinden Benfica ile karşılaşan Fenerbahçe, karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrıldı.
BENFICA'NIN BİR GOLÜ DE KEREM'DEN GELDİ
Portekiz ekibine galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Kerem Aktürkoğlu, 42. dakikada Archie Brown (KK), ve 81. dakikada Henrique Araujo kaydetti.
Fenerbahçe'nin golleri ise 45. dakikada İrfan Can Kahveci ve 60. dakikada Youssef En-Nesyri'den geldi.
Bu karşılaşmayla birlikte Fenerbahçe Portekiz kampını 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle kapattı.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ
Kerem Aktürkoğlu, Benfica'yı Fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçirdi. pic.twitter.com/xW5fNvXhiz— S Sport Plus (@ssportplustr) July 26, 2025
Benfica, Archie Brown'ın kendi kalesine attığı golle farkı 2'ye çıkardı. pic.twitter.com/wkrmHr5OMR— S Sport Plus (@ssportplustr) July 26, 2025
İrfan Can Kahveci'nin golüyle Fenerbahçe farkı 1'e indirdi! pic.twitter.com/BCnZPLhtm4— S Sport Plus (@ssportplustr) July 26, 2025
Youssef En-Nesyri, Sebastian Szymanski'nin harika pasında golü buldu ve skora dengeyi getirdi! 🫡 pic.twitter.com/mBzatP6EzB— S Sport Plus (@ssportplustr) July 26, 2025
Benfica, Henrique Araujo'nun golüyle 3-2 öne geçti. pic.twitter.com/fQMf0Cbpvq— S Sport Plus (@ssportplustr) July 26, 2025