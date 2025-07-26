TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin yıldızı Fransa yolunda
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de iç transferde sürpriz bir aayrılık yaşanmak üzere. L'Equipe'nin haberine göre Jose Mourinho'nun ayrılığına onay verdiği isimle Fransız kulübü yakından ilgileniyor. İşte detaylar... | Son dakika FB Transfer haberi
Transfer sezonunda kadrosuna Jhon Duran ve Archie Brown'u katan Fenerbahçe, Milan Skriniar ve Marco Asensio ile anlaştı. Çalışmalar sürüyorken Fenerbahçe'de ilginç bir gelişme yaşandı.
aspor.com.tr editörü Yağız Demirtaş'ın Fransız gazetesi L'Equipe'den değerlediği habere göre Fransız ekibi Lille Fenerbahçe'nin Ganalı yıldızı Alexander Djiku'yla ilgileniyor. Lille oyuncuyu kadrosuna katmak için sarı-lacivertlilere teklif yapacak.
Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho bu ilgiden memnun ve kadroda düşünmediği isimle yolların ayrılmasını istiyor.
Fransız ekibi Lille oyuncusu Biofade Diakite'nin takımdan ayrılması durumunda Alexander Djiku'ya teklif yapacak.
Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşmesi kalan oyuncuyla birçok Avrupa kulübü ilgileniyor. Lille dışında Villareal ve Roma oyuncuya teklif yapmaya hazırlanıyor.
Alexander Djiku Fenerbahçe formasıyla toplam 74 maça çıkıp 4 gol 2 asistlik bir performans sergiledi.