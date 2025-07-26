TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin yıldızı Fransa yolunda

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de iç transferde sürpriz bir aayrılık yaşanmak üzere. L'Equipe'nin haberine göre Jose Mourinho'nun ayrılığına onay verdiği isimle Fransız kulübü yakından ilgileniyor. İşte detaylar... | Son dakika FB Transfer haberi