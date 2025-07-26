Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho Benfica maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"KAMPTAN ÇOK MEMNUNUM"

"Şiddeti yoğun idmanlar yaptık. Bu sebeple hazırlık maçlarına tam anlamıyla hazırlanamadık. Sezon öncesi kampları daha çok yükleme ve yoğun antrenmanlarla geçer. Söylemek istediğim şey, bu sebeple maçlara taze bir şekilde çıkamadık. Kamptan çok memnunum. Herkes çok iyi çalıştı."

"BENİM İSTEDİĞİM ŞEYLERİ BAŞKAN DA GÖRÜYORDUR"

"Hoca olarak benim istediğim şeyleri başkan da görüyordur diye düşünüyorum. Çünkü maça baktığımız zaman herkes eksik olan şeyi, yapılması gerekeni görüyordur diye düşünüyorum. Feyenoord maçına 7 günlük çalışma süremiz kalacak. Dolayısıyla neyin eksik olduğu ortada."

"BEN DE HAMLELER YAPACAĞIM ANCAK..."

"Üst seviyede oynamak istiyorsak daha fazlasına ihtiyacımız var. Ben de hamleler yapacağım ancak final dokunuşunu ben yapamam. Final dokunuşunu kulüp yapmalı."