Fenerbahçe - Al-Ittihad maçı canlı | Hazırlık maçı CANLI

Yeni sezonun çalışmalarına Portekiz kampında devam eden Fenerbahçe, bu kez Suudi Arabistan'ın güçlü temsilcisi Al-Ittihad ile karşı karşıya geliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Feyenoord ile oynayacağı kritik karşılaşma öncesinde kadrosunu test eden sarı-lacivertliler, sahaya formunu artırmak ve taktiksel planlarını pekiştirmek için çıktı. Fenerbahçe - Al-Ittihad karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...