Yeni sezon hazırlıklarını Portekiz'de sürdüren Fenerbahçe, önemli bir sınav için sahaya çıktı. Sarı-lacivertliler, Suudi Arabistan futbolunun köklü ekiplerinden Al-Ittihad ile hazırlık maçında kozlarını paylaşıyor. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde tempoyu yükselten Fenerbahçe, bu mücadeleyle hem taktiksel uyumu test ediyor hem de Şampiyonlar Ligi maratonu öncesi eksik noktaları görme fırsatı yakalıyor.
İŞTE KARŞILAŞMANIN 11'LERİ
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Yiğit Efe, Çağlar, Oosterwolde, Brown, Amrabat, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Oğuz Aydın, En-Nesyri
Al-Ittihad: Al Shanqiti, Saad Al-Mousa, Danilo Pereira, Muath Fagihy, Sharahili, Fabinho, Kante, Hernandez, Bergwijn, Diaby, Benzema
FENERBAHÇE-AL-ITTIHAD MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe-Al-Ittihad hazırlık maçı 23 Temmuz Çarşamba günü saat 22.00'de başladı.
FENERBAHÇE-AL-ITTIHAD MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?
Estadio Municipal de Portimao'da oynanan Fenerbahçe-Al-Ittihad maçı S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.
Fenerbahçe-Al-Ittihad maçını canlı takip etmek için tıklayınız...