TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den transferde ters köşe! Eski Galatasaraylı...
Trendyol Süper Lig'de 11 yıla çıkan şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sağ beke bir hamle yapmayı planlayan sarı-lacivertlilerin gündemine Bayern Münih'in yıldızı Sacha Boey geldi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Osayi-Samuel ile yollarını ayıran, Ognjen Mimovic'i de Kızılyıldız'a geri göndermeye hazırlanan Fenerbahçe, sağ bek bölgesine güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Bu bölge için birçok önemli isimle görüşen ancak sonuca ulaşamayan sarı-lacivertliler, şimdi ise sürpriz bir isme yöneldi: Sacha Boey. Bayern Münih, Ocak 2024'te Galatasaray'dan 30 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Fransız sağ bekle yollarını ayırmayı planlıyor.
Fenerbahçe de bu durumu fırsata çevirmek istiyor. Ancak henüz Bayern'e resmi bir teklif sunmadı. Sarı-lacivertliler, Fransız yıldız için menajerler aracılığıyla sadece nabız yokladı. Sacha Boey'dan gelecek yanıta göre transferde rota belirlenecek.
Fotomaç'ın haberine göre, Fenerbahçe yönetimi, Sacha Boey'u kadrosuna katarak, Galatasaray'a karşı psikolojik üstünlüğü eline geçirmek istiyor. Fransız yıldızdan olumsuz yanıt gelmesi durumunda ise listedeki diğer isimlere yönelinecek.
MARSİLYA DA İSTİYOR
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın dışında Fransız ekibi Marsilya da Sacha Boey'la ilgileniyor. Bayern Münih, oyuncuyu satmaya sıcak bakıyor.
OPSİYONLU KİRALAMA
Kanarya, Sacha Boey'dan olumlu yanıt alırsa; Alman ekibine satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulunacak.