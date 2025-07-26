Haberler Fenerbahçe Haberleri TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den transferde ters köşe! Eski Galatasaraylı...

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den transferde ters köşe! Eski Galatasaraylı... Trendyol Süper Lig'de 11 yıla çıkan şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sağ beke bir hamle yapmayı planlayan sarı-lacivertlilerin gündemine Bayern Münih'in yıldızı Sacha Boey geldi. İşte detaylar... (FB spor haberi) Fenerbahçe Haberleri









ABONE OL

Osayi-Samuel ile yollarını ayıran, Ognjen Mimovic'i de Kızılyıldız'a geri göndermeye hazırlanan Fenerbahçe, sağ bek bölgesine güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu bölge için birçok önemli isimle görüşen ancak sonuca ulaşamayan sarı-lacivertliler, şimdi ise sürpriz bir isme yöneldi: Sacha Boey. Bayern Münih, Ocak 2024'te Galatasaray'dan 30 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Fransız sağ bekle yollarını ayırmayı planlıyor.