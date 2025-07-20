UD Leiria-Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | FB MAÇI İZLE

Yeni sezon çalışmalarını Portekiz'de sürdüren Fenerbahçe, hazırlık maçları kapsamında bu kez UD Leiria ile kozlarını paylaşacak. Teknik direktör Jose Mourinho'nun liderliğinde tempoyu her geçen gün artıran sarı-lacivertliler, bu mücadelede ikinci galibiyetini alarak moral depolamayı amaçlıyor. Hem fiziksel hem de taktiksel yönden Şampiyonlar Ligi ön eleme karşılaşmalarına en iyi şekilde hazırlanmak isteyen Kanarya'da gözler, yeni transferlerin performansında olacak. Peki, UD Leiria-Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?