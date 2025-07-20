UD Leiria-Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | FB MAÇI İZLE
Yeni sezon çalışmalarını Portekiz'de sürdüren Fenerbahçe, hazırlık maçları kapsamında bu kez UD Leiria ile kozlarını paylaşacak. Teknik direktör Jose Mourinho'nun liderliğinde tempoyu her geçen gün artıran sarı-lacivertliler, bu mücadelede ikinci galibiyetini alarak moral depolamayı amaçlıyor. Hem fiziksel hem de taktiksel yönden Şampiyonlar Ligi ön eleme karşılaşmalarına en iyi şekilde hazırlanmak isteyen Kanarya'da gözler, yeni transferlerin performansında olacak. Peki, UD Leiria-Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Yeni sezon öncesi hazırlıklarını Portekiz'de sürdüren Fenerbahçe, ikinci hazırlık maçına UD Leiria ile çıkıyor. Jose Mourinho yönetiminde yeni bir döneme giren sarı-lacivertliler, sahaya bu kez hem oyun gücünü pekiştirmek hem de moral depolamak için çıkacak. İlk hazırlık maçında galibiyetle sahadan ayrılan Kanarya, bu karşılaşmada da hanesine bir zafer daha yazdırmak istiyor. Taraftarların büyük beklentiyle takip ettiği Kolombiyalı forvet Jhon Duran'ın bu mücadelede süre alıp almayacağı ise şimdiden merak konusu. Peki, UD Leiria-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? FB hazırlık maçı hangi kanalda?
UD LEIRIA-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
Portkekiz'de oynanacak UD Leiria-Fenerbahçe maçı 20 Temmuz Pazar günü saat 22.00'de başlayacak.
UD LEIRIA-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Portimao Stadı'nda oynanacak UD Leiria-Fenerbahçe maçı S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
FENERBAHÇE HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR
Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Portekiz'de hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, ilk hazırlık maçına Portimonense karşısında çıktı.
Portekiz ikinci ligi takımına karşı 2-1 kazanan sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı öncesi çalışmalarına devam ediyor.
JHON DURAN OYNAYACAK MI?
Yaz transfer döneminde Al Nassr'dan Fenerbahçe'ye kiralanan Jhon Duran, sarı-lacivertli formayla son 2 idmanda yer aldı.
Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe'de çalışmalar devam ederken, 21 yaşındaki futbolcunun UD Leiria hazırlık maçında kadroda olması bekleniyor.
EN-NESYRI VE CENK TOSUN GERİ DÖNDÜ
Fenerbahçe'de Portimonense maçının kadrosunda yer almayan Youssef En-Nesyri ve Cenk Tosun'un sakatlıklarını atlattığı öğrenildi.
Yıldız futbolcuların UD Leiria maçında kadroda olacağı tahmin edilirken, Teknik Direktör Jose Mourinho'nun şans verip vermeyeceği ise belirsizliğini koruyor.
SARI-LACİVERTLİLERDE 3 İSİM SAKAT
Fenerbahçe'de 3 futbolcunun tedavisi devam ediyor.
Kanarya'da İsmail Yüksek, Rodrigo Becao ve Mert Hakan Yandaş'ın Uniao de Leiria karşısında forma giymesi beklenmiyor.