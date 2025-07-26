Fenerbahçe SK Yüksek Divan Kurulu toplantısında, Olağanüstü Seçim Çağrısı için yapılan imza organizasyonunda bazı kulüp üyelerinin bilgisi olmadan kendi adlarına imza verildiği belirtildi ve bu kulüp üyelerinin bunu kulübe bildirdiğine dair mail-başvuru örnekleri gösterildi.
ORTALIK KARIŞTI, KURULA ARA VERİLDİ
Üyelerden gelen 'üyenin bilgisi dışında imza verilmesi' konusundaki maillerin okunması sonrası karşılıklı sesler yükseldi ve salonda arbede yaşandı. Yaşanan tartışmalar nedeniyle kurula ara verildi.
💥 A Spor Muhabiri İbrahim Uslu: Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetici Alper Alpoğlu, 'Gerçek dışı imzalar var' ifadesini kullanınca bazı Divan Kurulu üyeleri tepki gösterdi. Başkan Ali Koç ile üyeler arasında çıkan tartışmayı Aziz Yıldırım araya… pic.twitter.com/nZs9DW8sFZ— A Spor (@aspor) July 26, 2025