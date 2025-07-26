Fenerbahçe SK Yüksek Divan Kurulu toplantısında, Olağanüstü Seçim Çağrısı için yapılan imza organizasyonunda bazı kulüp üyelerinin bilgisi olmadan kendi adlarına imza verildiği belirtildi ve bu kulüp üyelerinin bunu kulübe bildirdiğine dair mail-başvuru örnekleri gösterildi.

ORTALIK KARIŞTI, KURULA ARA VERİLDİ

Üyelerden gelen 'üyenin bilgisi dışında imza verilmesi' konusundaki maillerin okunması sonrası karşılıklı sesler yükseldi ve salonda arbede yaşandı. Yaşanan tartışmalar nedeniyle kurula ara verildi.