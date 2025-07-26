Fenerbahçe Kulübü, Chobani ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Sarı-lacivertliler stadyum isim sponsorluğundan 10 yılda toplam 100 milyon Euro, Avrupa maçlarındaki forma göğüs sponsorluğu içinse 5 senede en az 20 milyon euro gelir elde edeceklerini açıkladı.

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:

"Kulübümüz ile Chobani firması arasındaki görüşmeler sonucunda 2025-2026 sezonundan itibaren 5+5 sezon geçerli olmak üzere stadyum isim sponsorluğu ve 2+3 sezon geçerli olmak üzere Futbol A Takımı Avrupa forma göğüs sponsorluğu için anlaşmaya varılmıştır. Anlaşma detaylarına göre; 2025-2026 Futbol sezonu ve devam eden sezonlar için stadyum isim ve sponsorluk bedeli 10.000.000 Euro olarak belirlenmiştir. 2025-2026 Futbol sezonu için Futbol A Takımı Avrupa forma göğüs sponsorluğu bedeli ise 4.000.000 Euro olarak belirlenmiştir. Devam eden sezonlar için minimum 4.000.000 Euro olmak üzere, Şampiyonlar Ligi veya Avrupa Ligi katılımına göre değişiklik gösterecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."