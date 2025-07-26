Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım kulübün Yüksek Divan Kurulu toplantısında konuştu. Yıldırım başkan adaylığı hakkında açıklama yaptı.

İŞTE AZİZ YILDIRIM'IN AÇIKLAMALARI:

"CEVAP VEREMEDİLER"

Ben Aziz Yıldırım. 1990 yılında yönetim kurulu üyesiydim. Sonra 20 sene Aziz Yıldırım döneminde. Bu süreçte denetim raporu gelmeden hiçbir zaman divan kurulu yapmadık. Ali Koç döneminde bu ikinci. Fenerbahçe'nin borcu ne kadar? Birlik olalım, bütün olalım. Hepsine varız. Ali Koç bana 'Galatasaray'a bir şey demedi' diyor. Başkanlarına 'sinek ikili' dedim, daha ne diyeyim ya? Cevap veremediler. Ses çıkaramadılar.

"F.BAHÇE'NİN BORCU NE KADAR?"

Hiçbir zaman Divan'a denetim kurulu raporu gelmeden o Divan'ı yapmadık. Ali Koç döneminde 2. kez oluyor. Fenerbahçe'nin borcu ne kadar? Hadi bakalım.

"10 SENE GERİDEYİZ"

Futbolda kazanamazsak başarılı olamayız. Derdimiz eylül ayında yapılacak kongre değil. Biz 10 sene gerideyiz şu an. Bu böyle devam ederse buraya seneye de gelir bu konuşmayı yaparım.

Ali Koç ve ekibi beni ibra etmedi. Ben, 2 sene ibra edilmemiş eski başkan olarak gezdim, bunun utancını yaşadım. Kim yaptı burayı, burada oturuyorsunuz. Kim yaptı burayı! Nasıl kulüp yaptı ya, bırak kulübü, ben yaptım ben. Bırak geç. Parayı ben verdim yaptım ya, bırak Allah aşkına."

"SEÇİM CAMİAYA ZARAR VERECEK"

Eylül'de yapılacak seçim bu camiaya zarar verecek. Siz kazansanız da, başkası kazansa da fark etmez; bu camia yara alacak. Transferleri ve her şeyi siz yapıyorsunuz, sorumluluk da sizin olması lazım. Tekrar gözden geçirin; bunu büyük bir tavsiye olarak söylüyorum.

Sosyal medyayı bu kadar takip ederseniz, onun etkisinde kalırsınız. Takip etmeyeceksiniz yönetim olarak. Oraya göre tavır almayacaksınız. Benim sosyal medyam yok, hiçbir şeye de bakmam. Muhalefet! Fenerbahçe'de muazzam bir muhalefet var. Bu muhalefet öyle bir muhalefet ki gece gündüz durmuyor, her şeyi üretiyor... Böyle muhalefet mi olur? Fenerbahçe'de şu an muhalefet yok.

"FENERIUM'DA 'OSIMHEN' DEMİŞ"

Çocuklar Fenerbahçeli olmuyor artık. En büyük sorunumuz bu. Her yerde çoğunluk onlarda. Bir arkadaş, çocuğuna forma almaya gitmiş. Çocuk arkasına 45 numara yazılmasını istemiş. Babası anlamamış, çocuk 'Osimhen' demiş. Bunun altından kalkamayız.

"BİZ BİR DEFA ÖLECEĞİZ"

Galatasaray'ı 6-0 yenen takımın başkanıyım ben. Herkes kan ağlıyor burada kan. Benim babam çok delikanlı adamdı. Hep erkek adam bir defa ölür derdi. Biz bir defa öleceğiz.

"MALTEPE'DE ADA YAPACAKTIK"

Vizyon diyorlar ya... 'Aziz Yıldırım'ın vizyonu yok' diyerek bizi postaladınız ya... Aziz Yıldırım size ada yapıyordu. 6 dönüm kayalığın üzerine Maltepe'de ada yapıyordu.

"BANA LOCA VERMEDİLER"

Benden ne istiyorsunuz abi! Öleyim mi? Mezara mı gireyim? Bırakın Allah aşkına. 7 senedir stada gelmedim. Parasıyla loca istedim, vermediler. Kızımla gelemiyorum, gittim Chelsea'den loca aldım. Ne yapayım? Oraya gidiyorum.

"BİZ BU KULÜBÜN KENDİSİYİZ"

Ali Bey ömrümü verdim, ömrümü! Hapise gittim, yattım ömrümü verdim! Ben ne yaptıysan Fenerbahçe için yaptım. Ben ve arkadaşlarım bu kulübün birer parçasıyız ve kendisiyiz! Bunu bilin.

AZİZ YILDIRIM ADAY OLACAK MI?

Eylül ayında yapılacak seçim öncesi konu ile ilgili de konuşan Aziz Yıldırım, mevcut başkana seslenerek, "Ben aday olmayacağım, olsam söylerim zaten. Rahat ol." dedi.

"İKİNCİLİK BAŞARI DEĞİLDİR"

7 sene içerisinde Fenerbahçe Futbol Takımı, 80'lerde Ali Şen döneminde az daha küme düşüyorduk. Birkaç sene önce de küme düşme tehlikesi atlattık. 1 milyar Euro para harcandı, 100 küsür oyuncu alındı. Keşke bu kadar harcanmasaydı, Samsun diğer kulüpler kadar 250 milyon Euro para harcasaydık, 750 milyon cebe kalırdık. Tüm borçları kapatırdık ve aynı neticeyi alırdık. İkinciliği başarı sayıyorsak yanlış.