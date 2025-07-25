Fenerbahçe'nin yeni transferi Jhon Duran'dan Osimhen için gündem olan sözler!
Fenerbahçe'nin yeni transferi Jhon Duran, ilk röportajını verdi. Futbolcu sarı-lacivertlilere transfer süreci ve yeni takımı ile ilgili pek çok konu hakkında konuştu. Yıldız ismin özellikle Victor Osimhen ile ilgili söylemiş olduğu sözler ise gündem oldu. İşte detaylar...
Yayın Tarihi: 25.07.2025 - 12:25 Güncelleme Tarihi: 25.07.2025 - 12:32
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Jhon Duran, Portekiz'de kamp çalışmalarını gerçekleştirdiği otelde Anadolu Ajansı'na konuştu. Duran, Galatasaray'a gol atarak gerçek bir Fenerbahçeli olmak istediğini söyledi.
"G.SARAY'A KARŞI GOL ATMAK İSTERİM"
Fenerbahçe'de olmaktan memnun olduğunu söyleyen Duran, "Galatasaray'a gol atarak gerçek Fenerbahçeli olma geleneğini daha önce duymamıştım ama tabi ki Galatasaray'a karşı Fenerbahçe formasıyla gol atmak isterim. Bu hoşuma giden bir hedef, gol atmak istiyorum ve ben de gerçek bir Fenerbahçeli olmak istiyorum." dedi.
Sarı lacivertli forma ile şampiyonluk hedefi olduğunu belirten Kolombiyalı, "Şampiyonluk için buradayım. Çünkü benim için en önemlisi kupalar kazanmak. Evet profesyonel kariyerimin başındayım, henüz bir şampiyonluk yaşamadım ama umarım ilk şampiyonluğumu burada yaşarım ki zaten ben de bu hedef doğrultusunda buraya geldim." değerlendirmesinde bulundu.
"BURAYA GELMEMDE EN ÖNEMLİ ETKEN...""
Manchester United'dan aldığı teklife ilişkin konuşan 21 yaşındaki golcü, "Buraya gelmemde önemli etken kulübün sunmuş olduğu projeydi. Şampiyon olmak için istekli olmalarıydı. Aynı zamanda benim söz vermiş olmamdı çünkü ben sözünün eri bir insanım. Söz verdiğim zaman onu yerine getiririm." değerlendirmesinde bulundu.
DURAN EMMİ AÇIKLAMASI
"(Duran Emmi) Daha önce duymamıştım tabi ama geldiğim andan itibaren her gün insanlar bana bu şekilde hitap ediyorlar. Dolayısıyla ben de o dizi karakterini çok iyi bir şekilde biliyorum. Belirtmiş olduğum gibi bu benimle bağdaştığı için artık insanlar beni bu şekilde çağırıyor."
"DAHA ÖNCE 9 NUMARAYI GİYİYORDUM AMA..."
"Forma numaramda bir değişiklik yapmak istedim. Daha önce 9 numarayı giyiyordum ama bu sefer bir değişiklik yapmak istedim. 10 numara da müsaitti ve 10 numara müsait olduğu için bu numarayı seçmek istedim. Hangi numarayı giydiğimden bağımsız benim için önemli olan iyi bir performans sergileyip benden bekleneni yerine getirebilmek."
"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OYNAMAYI ÖZLEDİM."
"Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı özledim. Bizler de kulüp olarak Şampiyonlar Ligi'nde olmak istiyoruz. O turnuvaya katılmak istiyoruz çünkü bana göre kulüpler bazındaki en önemli turnuva Şampiyonlar Ligi. Bizler de Şampiyonlar Ligi'nde olup, orada iyi bir imaj sergilemek istiyoruz."
Duran, Victor Osimhen ile kıyaslanmasına ilişkin, "Bu tarz kıyaslamalar benim hoşuma gitmiyor. Sonuçta hepimizin farklı bir yolu var, farklı bir stili var. Ben de kendime göre özgün bir oyuncu olduğumu düşünüyorum. Dolayısıyla bu tarz kıyaslamaları sevmiyorum." sözlerini kaydetti.
"Tabi kendisi çok iyi bir oyuncu, bu oyuna dair tutkuları olan bir oyuncu ama herkesin kalitesi herkesin özellikleri farklı. Ne o benden üstün ne de ben ondan üstünüm diyebilirim. İkimiz de kulübümüz için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışan futbolcularız. Umarım karşılaştığımız maçlarda da taraftarlar açısından iyi bir şov olur ve herkes bundan keyif alır."
"İDOLÜM IBRAHIMOVIC."
"Tabi bir hedefim var ama bu aslında benim kendi içimde belirlemiş olduğum bir hedef. Bunu da kendime saklamak istiyorum. Gol sayım hedeflediğimden az olur, çok olur göreceğiz ama tabi belirlemiş olduğum bir hedefim var. Bir santrfor olarak Zlatan Ibrahimovic'i idol görüyorum."
"RONALDO İLE VAKİT GEÇİRME FIRSATIM OLMADI"
"Cristiano Ronaldo ile dışarda çok fazla vakit geçirme fırsatım olmadı. Saha içerisinde çok fazla vakit geçirdik ki futbolcu olarak inanılmaz bir oyuncu. Saha içerisinde soyunma odasında vakit geçirdik. Kendisi normal bir insan ama sokakta dışarda çok vakit geçiremedik. Kendisini insan olarak tanımaktansa oyuncu olarak daha fazla tanıdığımı söyleyebilirim ama soyunma odasında ve saha içerisinde hem çok iyi bir insan hem de iyi bir futbolcu."