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G.Saray'dan bir bomba transfer daha! G.Saray'dan bir bomba transfer daha! 10:46
Augusto'dan dikkat çeken transfer itirafı! Augusto'dan dikkat çeken transfer itirafı! 10:40
Dominik Livakovic için flaş iddia! İtalya yolcusu mu? Dominik Livakovic için flaş iddia! İtalya yolcusu mu? 09:59
G.Saray'da yıldız isim için sıraya girdiler! G.Saray'da yıldız isim için sıraya girdiler! 09:24
Maçın ardından o isme sert eleştiri! Maçın ardından o isme sert eleştiri! 08:31
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Beşiktaş turu zora soktu! Beşiktaş turu zora soktu! 00:57
Beşiktaşlı taraftarlardan takıma tepki! Beşiktaşlı taraftarlardan takıma tepki! 00:57
Beşiktaş'ın yıldızı maça devam edemedi! Beşiktaş'ın yıldızı maça devam edemedi! 00:57
Beşiktaş penaltı kazandı! Beşiktaş penaltı kazandı! 00:57
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