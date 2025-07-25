Fenerbahçe'nin yeni transferi Jhon Duran'dan Osimhen için gündem olan sözler!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Jhon Duran, ilk röportajını verdi. Futbolcu sarı-lacivertlilere transfer süreci ve yeni takımı ile ilgili pek çok konu hakkında konuştu. Yıldız ismin özellikle Victor Osimhen ile ilgili söylemiş olduğu sözler ise gündem oldu. İşte detaylar...