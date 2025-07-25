Fenerbahçe'nin yeni transferi Jhon Duran: Galatasaray'a karşı gol atarak...
Kanarya'nın yeni transferi Jhon Duran verdiği röportajda,"Galatasaray'a karşı gol atarak gerçek bir Fenerbahçeli olmak istiyorum." dedi.
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