Haberler Fenerbahçe Haberleri TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Brezilyalı yıldız için harekete geçiyor! Mourinho devrede

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Brezilyalı yıldız için harekete geçiyor! Mourinho devrede Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ederken transfer çalışmaları da sürüyor. Orta sahaya takviye yapmayı hedefleyen sarı-lacivertliler, bu bölge için gündemine yeni bir ismi daha aldı. İşte detaylar... (FB spor haberleri) Fenerbahçe Haberleri









ABONE OL

Fenerbahçe, Yves Bissouma'nın ardından Hakan Çalhanoğlu transferinde de sonuca ulaşamadı. Orta sahasını güçlendirmek için hummalı bir çalışma içinde olan sarı lacivertliler, listesindeki bir diğer isme yöneldi. O isim; Juventus'un Brezilyalı yıldızı Douglas Luiz.

Fotomaç'ta yer alan habere göre, teknik direktör Igor Tudor'un yeni sezonda kadroda düşünmediği 27 yaşındaki oyuncu için birkaç gün içerisinde resmi adımlar atılacak ve İtalyan devine satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulunulacak.