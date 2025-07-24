TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Brezilyalı yıldız için harekete geçiyor! Mourinho devrede
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ederken transfer çalışmaları da sürüyor. Orta sahaya takviye yapmayı hedefleyen sarı-lacivertliler, bu bölge için gündemine yeni bir ismi daha aldı. İşte detaylar... (FB spor haberleri)
Fenerbahçe, Yves Bissouma'nın ardından Hakan Çalhanoğlu transferinde de sonuca ulaşamadı. Orta sahasını güçlendirmek için hummalı bir çalışma içinde olan sarı lacivertliler, listesindeki bir diğer isme yöneldi. O isim; Juventus'un Brezilyalı yıldızı Douglas Luiz.
Fotomaç'ta yer alan habere göre, teknik direktör Igor Tudor'un yeni sezonda kadroda düşünmediği 27 yaşındaki oyuncu için birkaç gün içerisinde resmi adımlar atılacak ve İtalyan devine satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulunulacak.
TEK YETKİLİ DEVİN ÖZEK
Jhon Duran ve Archie Brown'da olduğu gibi bu transferde de tek yetkili futbol direktörü Devin Özek olacak. Genç futbol adamı kısa süre içinde İtalya'ya gidecek ve Juventus Futbol Direktörü Damien Comolli'yle bir araya gelecek.
Brezilyalı orta sahayla da teknik direktör Jose Mourinho bir görüşme yapacak ve ona takım içinde vereceği rolden bahsedecek. 27 yaşındaki oyuncu, Dünya Kupası'nda Brezilya Milli Takımı'nda oynamak istediğinden dolayı düzenli olarak forma giyeceği bir kulübe gitmek istiyor.
1 YILDA 40 MİLYON DEĞER KAYBETTİ
Geçen sezon başında Juventus'a imza attığında 70 milyon euro piyasa değerine sahip olan Douglas Luiz, düzenli olarak oynayamayınca büyük değer kaybı yaşadı. Şu anda 30 milyon euro değeri olan sambacı, 1 yılda tam tamına 40 milyon euro değer kaybetti.
CITY'DE HİÇ OYNAYAMADI
Douglas Luiz, 2017'de Vasco da Gama'dan Manchester City'ye 12 milyon euroya geldi. 15 gün sonra Girona'ya iki yıllığına kiralandı. Dönüşünde Aston Villa'ya satıldı. Pep Guardiola tarafından City'de hiç oynatılmadı.
877 DAKİKA
Juventus'ta umduğunu bulamayan Douglas Luiz, geçen sezon 27 maçta sadece ve sadece 877 dakika sahada kalabildi. Brezilyalı oyuncu, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda da sadece 45 dakika görev aldı.