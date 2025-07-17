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TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de 3 yıldız aynı uçakla geliyor! Mourinho... Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sarı lacivertliler, 3 transferi aynı anda açıklayabilir. Mourinho'nun 'kesinlikle takımda olmalı' dediği isimler için yönetim gaza bastı. Fenerbahçe Haberleri









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Yeni sezonun transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Paris Saint-Germain'in yıldızlarına gözü dikti. Milan Skriniar'ın bonservisini almak için uğraşan sarı-lacivertliler, daha sonra da Marco Asensio'yu Fransız ekibinden istemişti. Bu iki oyuncu için yapılan pazarlıklara dün yeni bir isim daha eklendi: Kan-in Lee... Kanat takviyesi için gittiği isimlerde sonuca ulaşamayan Fenerbahçe, Güney Koreli sağ kanadı da pakete dahil etti ve PSG'ye resmen kiralama teklifinde bulundu.



YUSUF ARTI 20 MİLYON EURO



Fransız ekibinde teknik direktör Luis Enrique tarafından rotasyonda değerlendirilen Kang-in Lee takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor, düzenli forma giymek istediği için... Sarı-lacivertliler de bu durumu fırsata çevirmek istiyor. Skriniar, Asensio ve Kang-in Lee için PSG'ye Yusuf Akçiçek'in yanı sıra 20 milyon euro öneren Fenerbahçe, Fransızların cevabını beklemeye geçti. Yönetimin hedefi; 3 futbolcuyu aynı uçakta getirerek, gövde gösterisi yapmak. Durum, hafta sonu netleşecek.