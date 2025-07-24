Fenerbahçelilere Skriniar müjdesi! Transferi için o haber gündem oldu
Fenerbahçe geride kalan sezon sergilediği başarılı performansla göz dolduran Milan Skriniar'ın bonservisini almak için oldukça kararlı. Son olarak yurt dışında yıldız isimle ilgili çıkan o haber, sarı-lacivertli taraftarları bir hayli sevindirdi. İşte detaylar...
Fenerbahçe, Milan Skriniar'ın tapusunu almak üzere PSG ile görüşmelerini sürdürüyor.
Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını sarı lacivertli forma ile kiralık olarak geçiren ve performansı ile kendine hayran bırakan Slovak stoper, sezon öncesi kampı için Paris'e gitti.
YAŞADIĞI BELİRSİZLİK MANŞETLERE TAŞINDI
Kadıköy yönetimi ile PSG arasında süregelen görüşmelerde henüz olumlu bir sonuç çıkmadı. Öte yandan Skriniar'ın geleceğine dair yaşadığı belirsizlik, Fransız basınında manşetlere taşındı.
'NE EVİ NE ARABASI VAR'
30 yaşındaki futbolcunun Paris'te bir otelde kaldığı ve antrenmanlara taraftarların gözü önünde bir taksi ile gidip geldiği ortaya çıktı. Haberde bu durum, 'Ne evi ne arabası var. Paris'e geçerken uğramış gibi.' ifadeleri ile aktarıldı.
Haberde PSG'nin ve Teknik Direktör Luis Enrique'nin Skriniar'a güvenmediği vurgulanırken oyuncuyu transfer ederek maaş yükünden kurtulmak istendiği belirtildi.
Haberin devamında Slovak stoper için Fenerbahçe ile anlaşmaya varıldığı iddialarının da ciddiyet kazanmaya başladığı açıklandı.
İşte fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin derlediği o haber...