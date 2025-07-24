Fenerbahçelilere Skriniar müjdesi! Transferi için o haber gündem oldu

Fenerbahçelilere Skriniar müjdesi! Transferi için o haber gündem oldu

Fenerbahçe geride kalan sezon sergilediği başarılı performansla göz dolduran Milan Skriniar'ın bonservisini almak için oldukça kararlı. Son olarak yurt dışında yıldız isimle ilgili çıkan o haber, sarı-lacivertli taraftarları bir hayli sevindirdi. İşte detaylar...