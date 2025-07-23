Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'ye transferde şok! Livakovic'in yerine gelecekti

Fenerbahçe'ye transferde şok! Livakovic'in yerine gelecekti Yeni sezon öncesi kaleci transferi yapma planları bulunan Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertli kulübün listesinde yer alan Sırp eldiveni Napoli'ye kaptırmak üzere olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri Fenerbahçe Haberleri









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Fenerbahçe'de yeni sezon çalışmaları sürüyorken mevcut kadroya kaleci takviyesi yapılıp yapılmayacağı merak konusu.

Sarı lacivertli kulüp, yedek kaleci transferi kapsamında altyapısında yetiştirdiği ve 2019'dan bu yana Çaykur Rizespor filelerini koruyan Tarık Çetin ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştı.