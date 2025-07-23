Fenerbahçe'ye transferde şok! Livakovic'in yerine gelecekti
Yeni sezon öncesi kaleci transferi yapma planları bulunan Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertli kulübün listesinde yer alan Sırp eldiveni Napoli'ye kaptırmak üzere olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri
28 yaşındaki Sırp kaleci için Kadıköy yönetiminin harekete geçtiği ve transferde ısrarcı olduğu ortaya çıkmıştı ki İtalyan basını yaşanan gelişmeyi duyurdu.
fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin Çizme'den derlediği habere göre Napoli, yetenekli kalecinin transferinde mutlu sona ulaştı.
Yakın zamanda açıklanması beklenen Vanja Milinkovic-Savic için birkaç yıla yayılacak şekilde 22.5 milyon Euro'luk bir bonservis ödemesi gerçekleşeceği açıklandı.
Dünyaca ünlü yıldız isim Sergej Milinkovic-Savic'in kardeşi olan Vanja, geçtiğimiz sezon Torino forması ile 39 maçta görev alırken11 karşılaşmada kalesini gole kapatmayı başarmıştı.
NGONGE TORINO'YA
"Çifte anlaşma" başlığı ile servis haberin devamında; Napoli'nin Belçikalı sağ kanat oyuncusu Cyril Ngonge'nin ise 18 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuyla kiralık olarak Torino'ya gönderileceği belirtildi.