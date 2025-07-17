Portimonense-Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme maçları öncesinde önemli bir sınava çıkmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Jose Mourinho önderliğinde yeni bir döneme giren sarı-lacivertliler, Portekiz temsilcisi Portimonense ile hazırlık karşılaşmasında kozlarını paylaşacak. Sarı-lacivertli ekip, Avrupa macerasına sağlam bir adımla başlamak adına bu özel karşılaşmayı bir fırsat olarak görüyor. Peki, Portimonense-Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Portimonense-Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe, Avrupa sahnesine güçlü bir başlangıç yapmanın planlarını yapıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme maçları öncesinde temposunu artıran sarı-lacivertliler, Teknik Direktör Jose Mourinho'nun liderliğinde Portekiz'de zorlu bir hazırlık sınavına çıkacak. Rakip ise ülkenin köklü ekiplerinden Portimonense. Peki, Portimonense-Fenerbahçe maçı ne zaman ve saat kaçta? FB hazırlık maçı hangi kanalda?

PORTIMONENSE-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Portekiz'de oynanacak Portimonense-Fenerbahçe maçı 17 Temmuz Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak.

PORTIMONENSE-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Portimonense-Fenerbahçe hazırlık maçı EXXEN ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

JHON DURAN KAMPA KATILDI

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Portekiz'in Algarve bölgesindeki Albufeira'da sürdürüyor. Kamp kadrosunda yer alan ancak özel işleri sebebiyle takımla birlikte gelmeyen yeni transfer Jhon Duran, kampa katıldı.

16 Temmuz Çarşamba günü TSİ 17.00'de Lizbon'a inen 21 yaşındaki Kolombiyalı golcü, daha sonra takımın konakladığı otele geldi. Duran, ilerleyen günlerde takımla birlikte çalışmalara başlayacak.

Jhon Duran, Fenerbahçe'nin kampına katılır katılmaz tesislerde hocası Mourinho ile buluştu. Jose Mourinho ve 21 yaşındaki golcü futbolcu bir süre sohbet ettikten sonra dinlenmeye çekildi.