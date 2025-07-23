"OYUNCU TAKIMDAN ÖNEMLİ OLAMAZ" Bir oyuncunun takımdan daha önemli olmasına izin veremeyiz. Bu konu benim için pazarlık konusu değil. Ama daha önce çalıştığım bir kulübün böyle düşündüğü oldu. Ve ben kaybettim..."

"BU AÇIDAN HİÇ DEĞİŞMEDİM" "Patron olduğum için güç sahibi olmayı sevmiyorum, Uzun yıllardır bu işte olduğum veya oyunculardan çok daha fazla kazandığım için güç sahibi olmayı sevmiyorum. Sevdiğim şey, doğal olarak kazandığım bir gücü hissetmek. İnsanların benimle istedikleri her şey hakkında konuşmalarını seviyorum. Bu açıdan hiç değişmedim."