Fenerbahçe, hazırlık maçında Portekiz ekibi UD Leiria'yı 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli takımın Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred açıklamalarda bulundu. İşte Fred'in maç sonrası değerlendirmeleri…

"ZORLU BİR YARIŞ BİZİ BEKLİYOR"

"Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynayacağız, ligde zorlu bir yarış bizi bekliyor. Hazırlık maçlarının zorluğu ne kadar artarsa bizim için o kadar iyi olacaktır."

"KAMPA HAZIR GELMENİZ LAZIM"

"Bizler oyuncular olarak her zaman seviyemizi en iyi seviyede tutmamız lazım. Ben de tatilde bireysel olarak çalışmalarımı sürdürdüm. Burası bir hazırlık kampı evet ama hazırlık kampına da hazır gelmeniz lazım."