TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Asensio'yu bitirdi! İşte alacağı maaş...
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Jhon Duran'ın ardından ses getirecek 2. transfer Asensio olacak. Sarı lacivertliler, İspanyol oyuncu ve kulübüyle anlaşmaya vardı. İşte yıldız ismin alacağı maaş... FB SPOR HABERLERİ
Jhon Duran'ı kiralayarak transfer perdesini açan Fenerbahçe, Marco Asensio'da da mutlu suna ulaştı... Haftalardır hem oyuncuyla hem de kulübü Paris Saint-Germain'le görüşmelerini sürdüren sarılacivertliler, her iki kanadı da ikna etti. Fenerbahçe, sözleşmesi önümüzdeki sezon bitecek olan İspanyol yıldız için Fransız ekibine 15 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Oyuncu da 11 milyon euro maaşa el sıkıştı. Asensio İstanbul'a davet edildi.
MOURINHO İKNA ETTİ
Asensio, birkaç gün içinde İstanbul'a gelecek ve sağlık kontrollerinden geçecek. Yapılacak tetkiklerde bir sıkıntı yaşanmaması halinde İspanyol yıldızla 3+1 yıllık sözleşme imzalanacak. Fotomaç'ta yer alan habere göre Asensio'ya 11 milyon euro maaşın yanı sıra; bir takım bonuslar da verilecek. Milan, İnter ve Villarreal'in de ilgilendiği 29 yaşındaki 10 numarayı, teknik direktör Jose Mourinho ikna etti. Geçen sezonun ikinci yarısını Aston Villa'da geçiren Marco Asensio, 21 maçta forma giymişti.
EVİ BİLE HAZIR
Fenerbahçe, Marco Asensio'nun evini bile hazırladı... Futbolcuların büyük çoğunluğunun kaldığı Beykoz'daki bir sitede İspanyol oyuncu için villa kiralandı.
G.SARAY ALAMADI
Geçen sezonun devre arasında Galatasaray, Asensio'yu kiralamak istemiş ancak İspanyol yıldız, sarı-kırmızılılardan gelen teklifi reddederek Aston Villa'nın yolunu tutmuştu.
REAL'DE 7 YIL OYNADI
Mallorca altyapısında futbola başlayan Asensio, ardından Real Madrid'e gitti. Buradan Espanyol'a kiralanan İspanyol yıldız, 2016'da Real'e geri döndü ve 2023'e kadar eflatunbeyazlıların formasını terletti.