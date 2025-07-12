Jhon Duran'ı kiralayarak transfer perdesini açan Fenerbahçe, Marco Asensio'da da mutlu suna ulaştı... Haftalardır hem oyuncuyla hem de kulübü Paris Saint-Germain'le görüşmelerini sürdüren sarılacivertliler, her iki kanadı da ikna etti. Fenerbahçe, sözleşmesi önümüzdeki sezon bitecek olan İspanyol yıldız için Fransız ekibine 15 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Oyuncu da 11 milyon euro maaşa el sıkıştı. Asensio İstanbul'a davet edildi.



