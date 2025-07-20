Haberler Fenerbahçe Haberleri FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Asensio ve Skriniar'da geri sayım! Beraber geliyorlar

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Asensio ve Skriniar'da geri sayım! Beraber geliyorlar 2025-26 sezonunda mutlak hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Fenerbahçe'de uzun süredir beklenen 2 transferde anlaşma sağlandı. Sarı lacivertliler, Asensio ve Skriniar'da geri sayıma geçti. İşte detaylar... FB SPOR HABERLERİ Fenerbahçe Haberleri









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Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler bir süredir temasta bulunduğu PSG'nin iki yıldızı ile her konuda anlaşmaya vardı.

Fotomaç'ta yer alan habere göre hem Skriniar hem de Asensio ile son günlerde temaslarını sıklaştıran sarı-lacivertliler, iki yıldızla da her konuda anlaşmaya sağladı.