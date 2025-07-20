FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Asensio ve Skriniar'da geri sayım! Beraber geliyorlar
2025-26 sezonunda mutlak hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Fenerbahçe'de uzun süredir beklenen 2 transferde anlaşma sağlandı. Sarı lacivertliler, Asensio ve Skriniar'da geri sayıma geçti. İşte detaylar... FB SPOR HABERLERİ
Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler bir süredir temasta bulunduğu PSG'nin iki yıldızı ile her konuda anlaşmaya vardı.
Fotomaç'ta yer alan habere göre hem Skriniar hem de Asensio ile son günlerde temaslarını sıklaştıran sarı-lacivertliler, iki yıldızla da her konuda anlaşmaya sağladı.
Şimdi sıra iki futbolcunun da bonservisini elinde bulunduran PSG ile anlaşmaya geldi.
Daha önce nabız yoklayan F.Bahçe yönetimi, Fransız ekibinin taleplerine yaklaşmıştı.
Yakın zaman içerisinde tarafların anlaşması ve iki yıldızın da İstanbul'a inmesi bekleniyor.
Geçen sezon yarım dönem formasını giydiği F.Bahçe'de savunmada yaptığı başarılı hamleler ile dikkat çeken Skriniar kısa sürede taraftarın sevgilisi haline gelmişti.
Hem on numara hem de gerektiğinde iki kanatta da forma giyebilen Asensio da bir süredir F.Bahçe'nin listesinde bulunuyordu.
JOSE MOURINHO DEVREYE GİRDİ
Geçen sezon Aston Villa'da kiralık olarak oynayan İspanyol oyuncu ile görüşen teknik direktör Jose Mourinho, transfer sürecinin hızlı bir şekilde ilerlemesinde önemli bir pay sahibi olmuştu.
İki futbolcu ile el sıkışan yönetim, PSG ile bonservisler konusunda orta yolu bulunca iki futbolcu da İstanbul'a gelecek.
ALİ KOÇ İLGİLENİYOR
Bu iki yıldızın transferiyle bizzat Başkan Ali Koç ilgileniyor. PSG ile olan ikili ilişkilerini kullanarak daha önce Skriniar'ı G.Saray'ın talip olmasına karşın kiralamayı başaran Başkan Ali Koç, yine Fransız ekibiyle temas kuran isim oldu. Skriniar ve Asensio'nrun ikna sürecinde de bulunan Başkan Ali Koç, bonservis sürecini ise tek başına yönetiyor.
MAAŞI BELLİ OLDU
F.Bahçe'de Milan Skriniar'ın maliyeti de belli oldu. Sarı-lacivertliler PSG ile 10 milyon euro seviyesinde anlaşmaya yaklaşırken oyuncu ise senelik olarak 7.5 milyon Euro kazanacak. Kapıyı 12 milyondan açan Skriniar ile uzun süre görüşen yönetim, sonunda 7.5 milyonda anlaşmaya vardı.