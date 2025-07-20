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Beşiktaş R. Madrid'in yıldızının peşinde Beşiktaş R. Madrid'in yıldızının peşinde 22:44
Beşiktaş R. Madrid'in yıldızının peşinde Beşiktaş R. Madrid'in yıldızının peşinde 22:44
F.Bahçe'ye durmak yok F.Bahçe'ye durmak yok 21:44
Galatasaray Avusturya'ya ulaştı Galatasaray Avusturya'ya ulaştı 21:42
Fırtına taraftarıyla buluştu! Fırtına taraftarıyla buluştu! 21:42
Ahmetcan adım adım Cimbom'a! Kulübü izin verdi Ahmetcan adım adım Cimbom'a! Kulübü izin verdi 20:58
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Ahmetcan adım adım Cimbom'a! Kulübü izin verdi Ahmetcan adım adım Cimbom'a! Kulübü izin verdi 20:57
Osimhen'e hayran oldular! Galatasaray... Osimhen'e hayran oldular! Galatasaray... 20:36
Beşiktaş'tan stopere Tuta harekatı Beşiktaş'tan stopere Tuta harekatı 20:25
Beşiktaş ile Napoli anlaştı! Cajuste... Beşiktaş ile Napoli anlaştı! Cajuste... 20:23
Asensio ve Skriniar'da geri sayım! Beraber geliyorlar Asensio ve Skriniar'da geri sayım! Beraber geliyorlar 20:21
Trabzonspor'a Boga fırsatı! Yeni teklif yapılacak Trabzonspor'a Boga fırsatı! Yeni teklif yapılacak 19:59
Asensio ve Skriniar'da geri sayım! Beraber geliyorlar
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