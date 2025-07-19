TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Asensio ve Skriniar'a kavuşuyor! İşte yıldızların geliş tarihi
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe, Marco Asensio ve Milan Skriniar'a kısa süre içinde resmi imzayı attırıyor. İki yıldızla anlaşan Sarı Kanarya, PSG'yi de ikna etti. Öte yandan iki oyuncunun Portekiz kampına katılacakları tarih de netleşti. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Haftalardır Milan Skriniar ve Marco Asensio transferleri için büyük uğraş veren Fenerbahçe, mutlu sona çok yakın...
Fotomaç'ın haberine göre hem oyuncularla hem de Paris Saint-Germain'le anlaşan sarı-lacivertliler, 2 isim için Fransızlara 20 milyon euro bonservis ödeyecek. Bu miktar eşit taksitler halinde verilecek.
Fenerbahçe ile PSG, ödeme tarihlerini ve süresini görüşüyor. Bu durum çözüldüğü an Fenerbahçe, transferleri resmi olarak açıklayacak.
KAMPA GELECEKLER
Sağlık kontrollerinden geçecek olan iki futbolcu daha sonra Portekiz kampına katılacak. Oyuncuların pazartesi ya da salı günü kampa katılması bekleniyor.
Milan Skriniar'la 3+1, Marco Asensio'yla da 4+1 yıllık sözleşme imzalanması planlanıyor.
Asensio ve Skriniar'ı Galatasaray da istemiş ancak sarı-kırmızılılar, iki oyuncuyu da ikna edememişti.
Geçen sezonun devre arasında Slovak stoper, Fenerbahçe'yi seçerken, Asensio ise Aston Villa'ya gitmişti.
DEVLERİ REDDETTİ
Marco Asensio, Milan ve Inter'in yanı sıra Villarreal'in de teklifini reddetti. Üç büyük kulüple de anlaşamayan İspanyol yıldız, senelik 11 milyon euro maaş alacak.
MOU'NUN İLK SIRASINDAYDI
Devre arasında Fenerbahçe'ye kiralık olarak gelen ve sezon sonu PSG'ye geri dönen Milan Skriniar, teknik direktör Jose Mourinho'nun transfer listesinin ilk sırasındaki isimdi.