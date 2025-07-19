Haberler Fenerbahçe Haberleri TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Asensio ve Skriniar'a kavuşuyor! İşte yıldızların geliş tarihi

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Asensio ve Skriniar'a kavuşuyor! İşte yıldızların geliş tarihi Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe, Marco Asensio ve Milan Skriniar'a kısa süre içinde resmi imzayı attırıyor. İki yıldızla anlaşan Sarı Kanarya, PSG'yi de ikna etti. Öte yandan iki oyuncunun Portekiz kampına katılacakları tarih de netleşti. İşte detaylar... (FB spor haberi) Fenerbahçe Haberleri









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Haftalardır Milan Skriniar ve Marco Asensio transferleri için büyük uğraş veren Fenerbahçe, mutlu sona çok yakın...

Fotomaç'ın haberine göre hem oyuncularla hem de Paris Saint-Germain'le anlaşan sarı-lacivertliler, 2 isim için Fransızlara 20 milyon euro bonservis ödeyecek. Bu miktar eşit taksitler halinde verilecek.