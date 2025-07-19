Haberler Fenerbahçe Haberleri TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de 2 isme yol gözüktü!

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de 2 isme yol gözüktü! Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de bir yandan transfer çalışmaları da devam ediyor. Öte yandan sarı-lacivertlilerde kadro planlaması da yavaş yavaş şekilleniyor. Kanarya'da kadroda düşünülmeyen iki isme yol gözüktü. İşte detaylar... (FB spor haberi) Fenerbahçe Haberleri









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Yeni sezon kadro planlamasını sürdüren Fenerbahçe'de bir yandan transfer çalışmaları devam ederken diğer yandan takımdan ayrılacak oyuncularla ilgili gelişmeler yaşanıyor.

DIEGO CARLOS'A PREMIER LEAGUE VE CHAMPIONSHIP'TEN TALİP VAR

Geçtiğimiz sezonun devre arasında kadroya katılan ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle beklentilerin altında kalan Diego Carlos'a İngiltere'den üç kulübün talip olduğu öğrenildi.

