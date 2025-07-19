TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de 2 isme yol gözüktü!
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de bir yandan transfer çalışmaları da devam ediyor. Öte yandan sarı-lacivertlilerde kadro planlaması da yavaş yavaş şekilleniyor. Kanarya'da kadroda düşünülmeyen iki isme yol gözüktü. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Yeni sezon kadro planlamasını sürdüren Fenerbahçe'de bir yandan transfer çalışmaları devam ederken diğer yandan takımdan ayrılacak oyuncularla ilgili gelişmeler yaşanıyor.
DIEGO CARLOS'A PREMIER LEAGUE VE CHAMPIONSHIP'TEN TALİP VAR Geçtiğimiz sezonun devre arasında kadroya katılan ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle beklentilerin altında kalan Diego Carlos'a İngiltere'den üç kulübün talip olduğu öğrenildi.
Premier League ekibi Burnley ile Championship takımları Sunderland ve Leeds United, Brezilyalı stoper için Fenerbahçe'ye resmi teklif sundu.
Sarı-lacivertli yönetim ise Diego Carlos'un ayrılığına sıcak bakıyor.
Ancak 11.5 milyon Euro'ya transfer edilen tecrübeli savunmacı için sadece zorunlu satın alma opsiyonu içeren tekliflerin değerlendirmeye alınacağı ifade edildi.
DOMINIK LIVAKOVIC MUTSUZ Öte yandan Fenerbahçe'de kaleci Dominik Livakovic'in moral bozukluğu yaşadığı ve takımdan ayrılmak istediği öğrenildi.
Milliyet'te yer alan haberde, Portimonense ile oynanan hazırlık maçında ikinci yarıda forma giyen ve kalesinde gol gören Hırvat file bekçisinin bu kararı yönetime de ilettiği belirtildi.
Başkan Ali Koç ve yöneticiler, sezon sonunda Livakovic'e gelen teklifleri değerlendirmeye açık olduklarını bildirmişti.
Ancak şu ana kadar beklentilere uygun bir teklif ulaşmadığı için beklemeye geçildi.
Teknik direktör Jose Mourinho'nun yeni sezonda İrfan Can Eğribayat'ı birinci kaleci olarak düşündüğüne dair çıkan haberlerin, Livakovic'in ayrılık kararında etkili olduğu öne sürüldü.