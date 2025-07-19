Sofyan Amrabat'la yollarını ayırmak için gün sayan sarı-lacivertliler, bir yandan Faslı yıldızın talipleriyle görüşmeler yaparken, diğer yandan da yerine alacağı oyuncular için temaslarını sürdürüyor.
Bu bölgeye Tottenham'dan Yves Bissouma'yı isteyen sarı-lacivertliler, İngiliz ekibinin 23 milyon euro bonservis talep etmesiyle geri adım atmıştı.
Orta saha transferinde vakit kaybetmek istemeyen Fenerbahçe, listedeki diğer isimlere yöneldi.
Fotomaç'ta yer alan habere göre o isimlerden biri de Monaco'nun Senegalli yıldızı Lamine Camara...
21 yaşındaki orta sahayı geçen sezon Metz'den 15 milyon euroya alan Monaco'ya satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi yapılacak.
Futbol direktörü Devin Özek'in önümüzdeki hafta Fransız yetkililerle masaya oturması bekleniyor.
DEĞERİNİ KATLADI
2023 Şubat'ta Generation Foot'tan Metz'in B takımına gelen Lamine Camara, Temmuz 2023'te ise A Takıma yükseldi. Bir sezon sonra Monaco'ya satıldı. A Takıma yükseldiği temmuz 2023'te piyasa değeri 200 bin euro olan Senegalli, 2 yılda 22 milyon euroyu gördü.