Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de orta saha arayışları sürüyor. Amrabat ile yolları ayırmak isteyen yönetim yerine sürpriz bir ismi almak istiyor. İşte detaylar... FB SPOR HABERLERİ

Sofyan Amrabat'la yollarını ayırmak için gün sayan sarı-lacivertliler, bir yandan Faslı yıldızın talipleriyle görüşmeler yaparken, diğer yandan da yerine alacağı oyuncular için temaslarını sürdürüyor.