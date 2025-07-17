Sofyan Amrabat'a gelen tekllifleri değerlendirmeye alan Fenerbahçe, Faslı oyuncudan doğacak olan boşluğu doldurmak için harekete geçti ve Suudi ekibi Neom SC'yle anlaşamayan Granit Xhaka'ya talip oldu.
Bayer Leverkusen'de çalıştığı dönemde İsviçreli oyuncuyu Arsenal'den Alman ekibine transfer eden Devin Özek, bu transfer için bizzat devrede... 32 yaşındaki İsviçreli oyuncu için Bundesliga ekibiyle temasa geçen Fenerbahçe futbol direktörü, bu transferde mutlu sona ulaşmayı hedefliyor.
Neom'la anlaşamayan Granit Xhaka'nın da teknik direktör Jose Mourinho'yla görüştükten sonra Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.
2023'te 15 milyon euro karşılığında transfer edilen Xhaka için Fenerbahçe'nin Leverkusen'e aynı bonservisi önereceği de öğrenildi. Sarı-lacivertliler, bu hafta sonuna kadar transferi sonuçlandırmayı planlıyor
GALATASARAY'DA İSTEDİ
GALATASARAY hem geçen sezonun başında hem de bu sezonun başında Xhaka'yla temasa geçti. Ancak İsviçreli, sarı-kırmızılı takıma gelmeyi kabul etmedi.
7 YIL ARSENAL'DE GEÇTİ
2016'da M.Gladbach'tan Arsenal'e 45 milyon euroya transfer olan Granit Xhaka, tam 7 sezon boyunca İngiliz ekibinin formasını terletti. Xhaka, bu süre içinde tam 297 karşılaşmada forma giydi.
NEOM, TOLISSO'YA YÖNELDİ
Granit Xhaka'ya senelik 10 milyon euro maaş öneren ve prensipte oyuncuyla anlaşan Neom SC, bonuslar konusunda sıkıntı yaşadı. Bu nedenle Xhaka masadan kalkınca Suudi ekibi, Lyon'dan Corentin Tolisso'ya yöneldi.