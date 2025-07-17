2023'te 15 milyon euro karşılığında transfer edilen Xhaka için Fenerbahçe'nin Leverkusen'e aynı bonservisi önereceği de öğrenildi. Sarı-lacivertliler, bu hafta sonuna kadar transferi sonuçlandırmayı planlıyor

7 YIL ARSENAL'DE GEÇTİ 2016'da M.Gladbach'tan Arsenal'e 45 milyon euroya transfer olan Granit Xhaka, tam 7 sezon boyunca İngiliz ekibinin formasını terletti. Xhaka, bu süre içinde tam 297 karşılaşmada forma giydi. NEOM, TOLISSO'YA YÖNELDİ Granit Xhaka'ya senelik 10 milyon euro maaş öneren ve prensipte oyuncuyla anlaşan Neom SC, bonuslar konusunda sıkıntı yaşadı. Bu nedenle Xhaka masadan kalkınca Suudi ekibi, Lyon'dan Corentin Tolisso'ya yöneldi.