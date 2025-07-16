Fenerbahçe ilk hazırlık maçına çıkıyor! Jhon Duran forma giyecek mi?
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, ilk özel maçında 17 Temmuz Perşembe günü Portimonense ile karşılaşacak. Peki sarı lacivertlilerde yeni transferler forma şansı bulacak mı? İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe, Portekiz kampındaki ilk hazırlık maçını 17 Temmuz Perşembe günü Portimonense ile oynayacak.
Mücadele TSİ 22.00'de Portimao Stadyumu'nda oynanacak.
MÜCADELENİN STADYUMU DEĞİŞTİ
Fenerbahçe'nin Portekiz ekibi Portimonense ile oynayacağı hazırlık maçının kamp yapılan yer olan Albufeira Stadyumu'nda oynanması planlanmıştı. Daha sonra bu kararda değişikliğe gidilerek mücadele, Portimonense'nin maçlarını oynadığı Portimao Stadyumu'na alındı.
BROWN, TARIK VE MIMOVIC İLK KEZ FORMA GİYECEK
Fenerbahçe'nin yeni transferleri Archie Brown ve Tarık Çetin görev verilmesi halinde görücüye çıkacak.
2 yeni transfer de sarı-lacivertli formayla bu sezon ilk kez görev yapmış olacak.
Geride kalan sezonun devre arasında kadroya katılan ancak kiralık gönderilen Ognjen Mimovic de ilk kez sarı-lacivertli formayı giyecek.
JHON DURAN FORMA GİYMEYECEK
Fenerbahçe'nin yeni transferi Jhon Duran ise maç kadrosunda yer almayacak.
Kısa süre önce kadroya katılan 21 yaşındaki Kolombiyalı golcü henüz kampa gelmedi.
Bu sebeple maçta görev alamayacak olan Duran'ın kısa süre içerisinde kampa katılması bekleniyor.