Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! 20 milyon euro...
Son dakika FB haberleri.... Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken sarı lacivertlilerin gündemine sürpriz bir isim geldi. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 17.07.2025 - 06:41
Sarı lacivertliler, ön libero transferi gaza basarken listesindeki yıldızlar için menajerleriyle görüşmelerini sürdürüyor.
Kanarya'nın gündemine gelen son isim ise Belçika Ligi ekiplerinden Club Brugge'da forma giyen bir isim oldu.
Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki yıldız oyuncunun menajeri ile ilk teması kurduğu ve maliyet hesabı yapıldığı belirtildi.