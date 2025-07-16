Marcus Rashford Fenerbahçe'ye çok yakın! Transferde flaş Mourinho detayı
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'den taraftarlarını heyecanlandıran haberler gelmeye devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin son olarak Marcus Rashford'u kadrosuna katmaya çok yakın olduğu öğrenildi. Transferde Jose Mourinho detayı ise dikkat çekti. İşte detaylar...
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Manchester United forması giyen Marcus Rashford'u gündemine aldı.
Takvim'in İngiliz basınından The Sun'dan derlediği habere; Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, Manchester United'ı çalıştırdığı dönemden öğrencisi olan Marcus Rashford ile bir görüşme yaptığı ve oyuncuyla yeniden çalışmak istediğini dile getirdiği öne sürüldü.
Haberde Manchester United ile temaslara başlayan Fenerbahçe'nin, Rashford için ilerleyen günlerde ManU'ya bir teklif yapacağı da belirtildi.
41 MAÇTA 20 GOLE KATKI
İngiliz ekibiyle 2028'e kadar kontratı bulunan ancak bu yaz takımdan ayrılması beklenen 27 yaşındaki futbolcunun da şartların oluşması halinde Fenerbahçe'de forma giymeye sıcak baktığı da gelen haberler arasında.
Geçiğimiz sezonun 2. yarısını kiralık olarak Aston Villa'da geçiren tecrübeli oyuncu toplamda 41 maça çıkıp 11 gol, 9 asistlik performans sergiledi.