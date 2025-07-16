Haberler Fenerbahçe Haberleri Marcus Rashford Fenerbahçe'ye çok yakın! Transferde flaş Mourinho detayı

Marcus Rashford Fenerbahçe'ye çok yakın! Transferde flaş Mourinho detayı Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'den taraftarlarını heyecanlandıran haberler gelmeye devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin son olarak Marcus Rashford'u kadrosuna katmaya çok yakın olduğu öğrenildi. Transferde Jose Mourinho detayı ise dikkat çekti. İşte detaylar... Fenerbahçe Haberleri









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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Manchester United forması giyen Marcus Rashford'u gündemine aldı.

Takvim'in İngiliz basınından The Sun'dan derlediği habere; Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, Manchester United'ı çalıştırdığı dönemden öğrencisi olan Marcus Rashford ile bir görüşme yaptığı ve oyuncuyla yeniden çalışmak istediğini dile getirdiği öne sürüldü.