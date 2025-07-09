Fenerbahçe hazırlık maçında Fatih Karagümrük'le karşılaşacak
Yeni sezon hazırlıklarına başlayan sarı-lacivertlilerin hazırlık maçı programı netleşiyor. Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük'le hazırlık maçı yapacak.
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 09.07.2025 - 11:16 Güncelleme Tarihi: 09.07.2025 - 11:21
Karşılaşma 12 Temmuz Cumartesi günü Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde oynanacak.
Sarı lacivertliler, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde 8-14 Temmuz tarihleri arasında kampın ilk bölümünü gerçekleştirecek.
Ardından Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarının ikinci bölümü için 14 Temmuz'da Portekiz'e hareket edecek.